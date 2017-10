+ © Robin Funke/Belana Malkemper © Robin Funke/Belana Malkemper

Hamm - "Ein letztes Mal back to school" war das Motto der VoFi des Beisenkamp-Gymnasiums am Freitag, 6. Oktober. Rund 700 Gäste waren der Einladung des Q2-Jahrgangs in die Von-Thünen-Halle gefolgt, um zu feiern.

Hinter dem Mischpult stand DJ Bolle. Er versorgte die Besucher mit aktuellen Hits, Evergreens und natürlich dem Stufensong "Thanks for the memories" von der Band Fall Out Boy. Die Stimmung war ausgelassen.

VoFi Beisenkamp-Gymnasium Hamm in der Von-Thünen-Halle Zur Fotostrecke

Quelle: wa.de