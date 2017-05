BGLer feiern zweite Stufenparty

+ © Archivfoto: Björn Othlinghaus © Archivfoto: Björn Othlinghaus

Lüdenscheid - Von Hip-Hop und R’n’B bis zu elektronischer Musik – DJ Wicked Beats wird am Freitagabend ab 20 Uhr im Alternativen Jugend- und Kulturzentrum (AJZ) an der Altenaer Straße 23 in Lüdenscheid auflegen.

Denn dann feiert der Abijahrgang 2018 des Bergstadt-Gymnasiums Lüdenscheid die zweite Stufenparty.

Unter dem Titel „Summer Vibes“ wird gefeiert. Sommer-Deko sorgt für die richtige Stimmung. Zusätzlich zu den Standard-Getränken gibt es Bowle. Auch eine abgetrennte Garderobe steht zur Verfügung, teilt das Partykomitee mit.

Tickets sind im Vorverkauf im Bergstadt-Gymnasium, bei Lotto Nitsch und am Staberg bei Melike Ugur für 6 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 8 Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.

