Schüler lernen Standardtänze für den Abiball

+ © Iris Kannenberg Seit mehr als 15 Jahren unterstützt die Tanzschule S das BGL dabei. © Iris Kannenberg

Lüdenscheid - Abiturienten vom Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid (BGL) bereiten sich für den ersten Tanz auf ihrem Abiball in der Lüdenscheider Schützenhalle vor.

Wiener Walzer, Disco-Fox und lateinamerikanische Standards lernen die Schüler des BGL seit mehr als 15 Jahren in der Tanzschule S in Lüdenscheid. In zehn Stunden haben die Abiturienten die Tanzgrundlagen für ihren Abiball erlernt.

Am BGL ist der Besuch der Tanzschule teil des Sportunterrichts, daher werden die Leistungen auch von den anwesenden Lehrern benotet. Für die Eltern und Lehrer bietet die Tanzschule S außerdem eine kostenfreien „Auffrischungskurs“ an. Kurz vor dem großen Tag macht Tanzlehrer Marc Tegtmeyer mit seinen Schützlingen eine Generalprobe in der Schützenhalle.

