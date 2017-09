Junge Künstler aufgepasst: Hier gibts Geld für eure Ideen!

+ © Barella Der blaue Container der Firma Barella soll bunter werden. © Barella

Soest - Die Firma Barella Gebäude- und Energietechnik sucht kreative Jugendliche aus dem Raum Soest. Die Aufgabe ist es einen ihrer Baustellen-Container zum Thema Wärme, Wasser, Luft und Energie zu pimpen und ganz nebenbei noch 250 Euro zu kassieren.

„Erst wollten wir den Auftrag professionell vergeben, doch dann dachten wir uns, es gibt so viele kreative Jugendliche in Soest und Umgebung“ erwähnt Susanne Pälmer, Leiterin für Marketing und Social Media, gegenüber dem Anzeiger. Der langweilige Container ist der Firma ein Dorn im Auge und daher suchen sie kreative Jugendliche, beispielsweise Gruppen, Schulklassen oder auch Einzelpersonen, die das Teil mal so richtig aufhübschen.

Alles steht dabei unter dem Motto Wärme, Wasser, Luft und Energie. Schöner Nebeneffekt: Die Jugendlichen bekommen einen Lohn von 250 Euro. Welches Material verwendet wird, ob Spraydosen oder Pinsel, ist ganz den Jugendlichen überlassen. Die Kosten dafür werden ebenfalls übernommen. Das Einzige, was getan werden muss, ist ein Vorschlag per Email zu schicken oder direkt auf der Facebook-Seite zu kommentieren.

Der beste Vorschlag gewinnt – und falls mehrere gute Ideen dabei sind, entscheidet das Los. Barella braucht allerdings mindestens zehn Vorschläge, damit die Aktion starten kann.

Kontaktdaten: info@barella.de, https://www.facebook.com/barella.aktiv

Quelle: wa.de