Schall & Rauch feiert Liebe zur elektronischen Musik

Open-Air-Party

+ © Stefan Stahlschmidt Im vergangenen Jahr war die Freiluftparty ein voller Erfolg. © Stefan Stahlschmidt

Lüdenscheid - Schall & Rauch ist ein Kollektiv von DJs und Musikern, die sich vor ein paar Jahren zusammengefunden haben, um im Club oder im Grünen ihrer Liebe zur elektronischen Musik gerecht zu werden.

Am Samstag, 10. Juni, ist es wieder soweit: Die Open-Air-Party geht in die nächste Runde. Der Außenbereich des Alternativen Jugend- und Kulturzentrums (AJZ) an der Altenaer Straße 23 in Lüdenscheid verwandelt sich dann in eine Location mit Urlaubsfeeling. Kalte Getränke stehen bereit.

Um 14 Uhr geht's los mit Modern Electronic Music. Henning Selve, Outa Rim, Brick Top und Viktor Humpert werden die Gäste mit ihrer Musik einheizen.

Einlass zu Schall & Rauch ist ab 16 Jahren. Bis 16 Uhr beträgt der Eintritt 5 Euro, danach sind es 8 Euro.

Schluss ist gegen 22 Uhr, dann geht es allerdings ab 22.30 Uhr im Johnny Mauser Club am Sternplatz 2 weiter. Die Veranstalter kündigen an, mit allen Partygästen geschlossen zur After-Show-Party zu gehen. Dort sorgen David Röttger und Florian De Beus für die richtige Musik.

