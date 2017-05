Staberger Stufenparty in Lüdenscheid

+ © Archivfoto: Björn Othlinghaus Auch der Staberger Abijahrgang 2017 feierte seine letzte Party an der Hohen Steinert. © Archivfoto: Björn Othlinghaus

Lüdenscheid - Der Staberger Abijahrgang 2018 feiert seine nächste Stufenparty am Freitagabend, 5. Mai, an der Hohen Steinert in Lüdenscheid.

Im Festsaal heißt es ab 20 Uhr „Save Tonight“. Mit einer Mischung aus House, Hip Hop, Black und Electro sorgt DJ Wicked Beats an diesem Abend für die Musik.

„Wir bauen für euch wieder die Hohe Steinert um“, verpricht das Partykomitee. Eine abgetrennte Garderobe und eine Chill-Lounge werden aufgebaut. Von 23 bis 24 Uhr wird es außerdem eine Happy Hour geben: Alle Shots gibt es dann noch günstiger, heißt es auf der Facebook-Seite.

Die Karten kosten an der Abendkasse 8 Euro. Im Vorverkauf gibt es Karten für 6 Euro, unter anderem bei Lotto Nitsch am Sternplatz. Unterstützt werden wir von folgenden Sponsoren: SKD Transporte Tasyürek OHG, Feelgood Lüdenscheid, Dennis Lewandowski Tischlermeister, Fahrschule 1K, Platte Bulette und Grafikdesign-Animation-Multimedia Krause.

