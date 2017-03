VoFi des Märkischen Gymnasiums: Hier gibt's alle Fotos 

"Alles betäubt - ABItamin"

+ © yourzz © yourzz

Hamm - „Alles betäubt - ABItamin - trete nicht ab, nicht ohne mein Team“: So lautet das Motto der VoFi des Markischen Gymnasiums am Freitagabend in der ausverkauften Von-Thünen-Halle.

Bis spät in die Nacht konnten die 200 Schüler der Stufe gemeinsam mit anderen Jugendlichen zu einer bunten Mischung aus House, Black Music, Charts, Schlager und R’n‘B tanzen.

VoFi MGH 2017 "Alles betäubt - Abitamin" Teil 1 Zur Fotostrecke

VoFi MGH 2017 "Alles betäubt - Abitamin" Teil 2 Zur Fotostrecke

VoFi MGH 2017 "Alles betäubt Abitamin" Teil 3 Zur Fotostrecke

Für das richtige Tanz-Gefühl sorgte dabei DJ Björn Scheinhütte von Scheinhouse Music. Bereits im Vorverkauf hatte die Stufe rund 720 Karten verkauft.

Alle weiter Fotos können auf der yourzz-Facebookseite gefunden werden.

Quelle: wa.de