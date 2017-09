Zwei Bewerber für kreisweiten Breitbandausbau

Schalksmühle - Zwei Unternehmen haben beim Ende August ausgelaufenen Teilnahmeverfahren im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens für den kreisweiten Breitbandausbau für Privathaushalte im Märkischen Kreis ihr Interesse an diesem Auftrag bekundet.

Das gab Oliver Emmerichs, Fachbereichsleiter Bauverwaltung in der Schalksmühler Gemeindeverwaltung, am Montag in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses bekannt.

Zurzeit würden die weiteren Ausschreibungsunterlagen zusammengestellt, um diese den Bewerbern mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe zuzuleiten. „In der kommenden Woche wird noch ein Gespräch stattfinden, in dem ein wichtiger Punkt, der auf das Förderverfahren Auswirkungen haben kann, besprochen werden soll“, erklärte Emmerichs weiterhin.

Der Breitbandausbau in allen 15 Kreiskommunen wird über das Modell der Wirtschaftlichkeitslücke mit rund 25 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln gefördert. Kreisweit sollen mehr als 46 000 Haushalte mit schnellem Internet, das Downloadgeschwindigkeiten von mehr als 50 Mbit/s ermöglicht, versorgt werden. Der Bewerber, der nach Angebotsabgabe und mehreren Verhandlungsrunden der wirtschaftlichste ist, erhält den Zuschlag. Nach der Auftragsvergabe, die möglichst noch 2017 erfolgen soll, bleiben bis zu drei Jahre Zeit, den kompletten Ausbau zu realisieren.

Auch Angebote für den Vollausbau

„Die beiden Bewerber werden auch ein Angebot für einen Vollausbau in Schalksmühle abgeben“, erklärte Emmerichs auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Lutz Schäfer. Bekanntlich überlegt Schalksmühle als einzige der Kommunen im Märkischen Kreis über das Ausbaumodell bis zu den Kabelverzweigern hinauszugehen und einen Vollausbau bis in jeden Haushalt zu realisieren. Während der kommunale Eigenanteil beim „normalen“ Ausbauverfahren zehn Prozent beträgt, müsste die Gemeinde die bei einem Vollausbau entstehenden Mehrkosten zu 100 Prozent tragen.

Beim Förderantrag über weitere rund 12,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Gewerbeansiedlungen ist der Märkische Kreis in Zusammenarbeit mit der Telekommunikationsgesellschaft (TGK) Südwestfalen laut Emmerichs bereits einen Schritt weiter. „Der Vertrag mit dem Netzbetreiber ist weitestgehend ausgehandelt. Ein Vorabentwurf liegt der Bezirksregierung Arnsberg zur Abstimmung vor“, sagte Emmerichs.

Die weitere Vorgehensweise stimme der Kreis in einem Gespräch mit Arnsberg noch in dieser Woche ab. „Die nächsten Schritte, Vorlage des Vertrages bei der Bundesnetzagentur sowie beim Fördergeber zur Zustimmung, werden voraussichtlich bis Mitte Oktober abgeschlossen sein“, so Emmerichs.

Kreisweit kommen insgesamt 40 Bereiche mit Gewerbeansiedlungen in sechs Ausbaustufen in die Förderung. Auf Schalksmühler Gemeindegebiet sind das Teile der Klagebach, Hälver- und Volmestraße. Die Volmekommune fällt mit Lüdenscheid in die Ausbaustufe fünf, so dass derzeit von einem Abschluss der Arbeiten im ersten Quartal 2019 ausgegangen werden kann.