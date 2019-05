Handy-Nutzung bei Kontrollen im Fokus

+ © Opfermann Auch an der Klagebach kontrollierten die Kollegen der Halveraner Polizeiwache. © Opfermann

Schalksmühle/Halver – Bei der landesweiten Kontrollaktion gegen Handy-Nutzung am Steuer war die Polizei auch in Schalksmühle und Halver im Einsatz. Die Kampagne „Lenk dich nicht app. Kein Handy am Steuer“ soll die Ablenkung im Straßenverkehr insbesondere durch Handys bekämpfen.