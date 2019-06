Fünf junge Gänse gefunden - Besitzer dringend gesucht

Schalksmühle/Brügge - Fünf junge, weiße Gänse hat der Tierschutzverein Lüdenscheid, hinter dem auch das Tierheim Dornbusch steht, an der Volmestraße in Lüdenscheid-Brügge eingefangen. Das Tierheim sucht nun dringend nach den Besitzern.

Schon am Montag wurden die Tiere in Höhe der Firma Flühs in Brügge gesehen. Dort liefen sie herum. Darauf wurden die Tierschützer aufmerksam. Am Dienstag kümmerten sich dann Mitglieder des Vereins um die Gänse, fingen sie ein und brachten sie ins Schalksmühler Tierheim Dornbusch.

„So etwas hat man selten“, sagt Thomas Höllmann, Vorsitzender des Lüdenscheider Tierschutzvereins. „Die fünf jungen Gänse müssen ja irgendwo abgehauen sein.“ Das Team des Tierheims nimmt an, dass die jungen Tiere von einem privaten Züchter stammen. Die Mitglieder suchen daher dringend nach dem Besitzer.

Im Tierheim Dornbusch können die Gänse nicht auf Dauer artgerecht versorgt werden, die Mitarbeiter sind auf Hilfe angewiesen. Hinweise nimmt das Tierheim-Team entgegen. Unter der Rufnummer 0 23 55/63 16 kann sich der Besitzer melden.