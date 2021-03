Polizei trifft auf alten Bekannten: Mann wieder mit schrottreifem Auto unterwegs

Runde 2 für Schrottsammler

+ © Boronowski, Dietmar / Polizei MK Schrottreifer Kleintransporter erneut aus dem Verkehr gezogen Symbolfoto). © Boronowski, Dietmar / Polizei MK

Erst im Januar war der Mann mit seinem Kleintransporter von der Polizei in Lüdenscheid aus dem Verkehr gezogen worden. Mit den zahlreichen Mängeln am Fahrzeug tauchte er nun erneut in Schalksmühle auf. Das hat Folgen.