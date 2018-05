Es hat sich nichts getan am Bahnhof Dahlerbrück

+ © Meyer Mittlerweile ist der Müll am Bahnhof Dahlerbrück von Gras und anderen Grünpflanzen überwuchert. © Meyer

Dahlerbrück - Nach der Berichterstattung in Sachen Müll in der Gemeinde (Samstag, 12. Mai) wandte sich Ortwin Schmidt (UWG) gegen die Aussage der Verwaltung, dass am Dahlerbrücker Bahnhof Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Unrat beseitigt hätten. Nun möchte der Ratsherr Klarheit schaffen.