Der große Verlierer bei der Kreisumlage

Schaksmühle/Halver - Um rund 4,1 Millionen Euro auf gut 276 Millionen Euro sinkt die allgemeine Kreisumlage, die die 15 Kommunen im kommenden Jahr gemeinsam bezahlen müssen.

Schalksmühle ist bei dieser Rechnung dennoch der große Verlierer. Obwohl der Umlagesatz um mehr als vier Prozentpunkte fällt, muss die Volmegemeinde fast 700 000 Euro mehr zahlen als im laufenden Jahr. Die Belastung erhöht sich von 9,23 Millionen Euro in diesem Jahr, auf 9,92 Millionen Euro 2018.

„Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraft einer Kommune. Betrachtet werden die Gewerbe- und Grundsteuereträge sowie die Anteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer. So ist nun einmal die Systematik“, sagte Kämmerer Reinhard Voss auf Anfrage unserer Zeitung. „Hätten wir diese Mehrbelastung allerdings nicht, könnten wir einen deutlich positiven Haushaltsplan für 2018 vorlegen“, so der Kämmerer weiter.

Aktuell weist das gemeindliche Zahlenwerk einen Fehlbetrag von knapp 330 000 Euro aus. Aufgrund des positiven Haushaltsabschlusses 2016 mit einem Überschuss von gut einer Million Euro und einem erwarteten deutlichen Plus für das laufende Jahr sowie eingeplanten stetig weiter steigenden Steuereinnahmen, ist Schalksmühle nur eine von fünf Kreiskommunen, die 2018 mehr Kreisumlage zahlen müssen.

Während die anderen vier Kommunen, darunter auch Halver, Steigerungen im niedrigen fünfstelligen Bereich hinnehmen müssen und Meinerzhagen sogar um 1,6 Millionen Euro entlastet wird, erhöht sich die Belastung für Schalksmühle um fast 700 000 Euro.

Spitzenplatz im Märkischen Kreis

Diesen Umstand kritisierte Bürgermeister Jörg Schönenberg in seiner Haushaltsrede in der vergangenen Ratssitzung: „Schalksmühle nimmt in absoluten Zahlen – was die Steigerung zwischen 2017 und 2018 angeht – bei der allgemeinen Kreisumlage den Spitzenplatz im Märkischen Kreis ein!“

Ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche greifen muss die Volmegemeinde mit Mehrbelastungen von fast 590 000 Euro bei der differenzierten Kreisumlage, die Kommunen ohne eigenes Jugendamt an den Kreis entrichten, der ihnen diese Aufgaben abnimmt. Knapp 4,1 Millionen Euro werden für das Jahr 2018 fällig. Weil auch hier die Steuereinnahmen Umlagegrundlage sind, fällt die Steigerung bei der differenzierten Umlage ebenfalls kreisweit am höchsten aus.

Von den Gesamtaufwendungen im Schalksmühler Haushaltsplan in Höhe von etwa 36,83 Millionen Euro fließen damit alleine mehr als 14 Millionen Euro (38 Prozent) als Kreisumlage Richtung Lüdenscheider Kreishaus. In Halver zeigt sich Kämmerer Markus Tempelmann von den insgesamt gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage ebenfalls nicht begeistert.

9,3 Millionen Euro soll die Stadt Halver bei der allgemeinen Kreisumlage abführen, 22 560 Euro mehr als im Vorjahr. Um 8000 Euro weicht das im Ergebnis von den Prognosen der Kämmerei ab und würde für den neu eingebrachten Verwaltungsentwurf eine leichte Verschlechterung bedeuten.

Auch Halver muss 2018 mehr zahlen

Überkompensiert wird dies an anderer Stelle, nämlich der differenzierten Kreisumlage. Hierfür zahlt Halver im kommenden Jahr 3,84 Millionen Euro. Das sind rund 314 000 Euro mehr als noch in diesem Jahr. Doch Kämmerer Markus Tempelmann hatte eine deutlich schlechtere Entwicklung befürchtet und vorsichtshalber noch 60 000 Euro mehr eingepreist.

Mit der Vorstellung des Kreishaushalts werde Halvers kommunales Ergebnis insgesamt etwa 50 000 Euro besser – aber auch nicht so gut, dass das noch vorhandene Defizit von 213 000 Euro auszugleichen. Das aber muss in den Haushaltsplanberatungen geschehen bis zur Verabschiedung im November.