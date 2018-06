Polizei sucht Kriminellen mit diesem Phantombild - Wer erkennt ihn?

Schalksmühle - Sie waren maskiert, brachen in eine Heedfelder Wohnung ein und bedrohten die Bewohner mit dem Tod. Jetzt sucht die Polizei einen von ihnen mit einem Phantombild.

Am Abend des 28. März kam es zu einem schweren Raub in einer Wohnung am Heckenweg in Heedfeld. Gegen 20.45 Uhr klingelte es an der Tür. Als der Hauseigentümer öffnete, sprühte einer der Täter dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Die Männer drangen in das Haus ein und bedrohten den Eigentümer sowie seine Ehefrau (beide 77 Jahre) mit dem Tode.

Während ein Täter das Paar in Schach hielt, durchsuchten die anderen beiden das Wohnhaus. Insgesamt hielten sich die Maskierten eine gute Stunde im Haus auf. Schließlich erbeuteten sie unter anderem Schmuck und Bargeld.

Einem Zeugen fiel im Umfeld des Hauses kurz vor der Tat eine verdächtige Person auf, die kein Anwohner der Straße ist. Dem Landeskriminalamt (LKA) gelang es nun, ein Phantombild dieser Person anzufertigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen der drei späteren Täter handeln könnte.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351-9099-0 und 9099-5370) fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person machen, die sich am Tattag zur Tatzeit im Bereich Heedfeld/Heckenweg aufgehalten hat?