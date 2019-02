Zu harter Einsatz gegen nackten Mann an Bundesstraße? Vorwürfe gegen Polizisten

Natürlich an der Tagesordnung ... Was glauben Sie was alles unter den Teppich gekehrt wird. Wie erst letzt Woche im Focus zu lesen: Polizei war mit Blaulicht und Horn, allerdings mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr dabei eine junge Frau in deren Auto tot. Behauptung der Beamten: die hätte telefoniert und deswegen nicht aufgepasst. Das hatte sich schnell als falsch erwiesen. Aber erst nach einem Jahr kam zufällig raus ... der Beamte der gefahren war .... hatte weit über 1 Promille Blutalkohol 😨 Soviel dazu !!!

Polizeigewalt hin oder her, ein gesunder Mensch kann damit umgehen.

Aber ein Mensch mit geistiger Behinderung, welcher das Leben eh schon nicht versteht. .. ......wie soll er damit umgehen ?

Wenn man unsere Tochter fesseln würde , würde sie komplett ausrasten. Das wiederum würde man sie dann durch weitere Gewalt spüren lassen?

Autisten haben eine aussergewöhnliche Kraft und verletzen sich z .T. selbst . In dem aktuellen Fall war es bekannt dass es sich um einen Autisten handelt. Trotzdem ist es so passiert.

Das Thema Autismus ist leider kaum ein Thema unsere heutigen Gesellschaft .

Alle kennen den Begriff nur von bestimmten Fällen aus Filmen.

Dazu will ich nur sagen , dass es dabei nur um eine recht gute Form von Autismus geht .Die Realität sieht in vielen Fällen jedoch ganz anders aus .Mit so einem anderen Fall kämpfe ich seid über 20 Jahren. Und man wird von allen Seiten im Stich gelassen und steht alleine hilflos da .

Selbst in einer Klinik werden solche Patienten nicht aufgenommen, seitdenn sie werden völlig sediert.

Es interessiert auch niemanden wie es den betreuenden Personen geht .Wie man an dem aktuellen Fall sehen kann was die Krankheit für Auswirkungen haben kann.

Leider gibt es auch sehr viele unerkannte Fälle von Autismus.

Ich könnte noch stundenlang weiter schreiben.

Fakt ist jedenfalls dass Hr. Grünewald sich nicht gescheut hat sich dem Jungen anzunehmen .Das alleine gebührt schon den vollsten Respekt. Wenn man dann das Geschehene gegenüber sieht ist auch seine Empörung zu verstehen. Aber das kann auch nur jemand wirklich mit richtigen Augen sehen, der weiss wie so eine Situation sein kann. Das hat mit der Allgemeinheit auch nichts zu tun , da die Situation vorab bekannt war und trotzdem so gehandelt wurde.

