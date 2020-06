Kinderpornos: Diese Strafe erhielt Pfarrer im MK

Hunderte kinderpornografische Bilder und Videos: Das war die Bilanz der Ermittler, die die externe Festplatte eines Pastors im Märkischen Kreis genauer unter die Lupe nahmen. Jetzt wurde er für den Besitz des Materials verurteilt.

Schalksmühle/Altena - Nach übereinstimmenden Medienberichten sah es das Amtsgericht Lüdenscheid als erwiesen an, dass der Mann ungewöhnlich große Datenmengen des kinderpornografischen Materials - die Rede ist von 500 Fotos und Videos - auf seine dienstlichen Rechner heruntergeladen hatte.

Bereits im vergangenen Jahr war der Pastor, der sowohl in Halver und Schalksmühle, aber auch in Altena und zuvor in Meinerzhagen gearbeitet hatte, ins Visier der Ermittler geraten: Dem Bistum Essen war der Download der ungewöhnlich großen Datenmengen aufgefallen. Der 55-Jährige wurde umgehend suspendiert.

Pfarrer mit Kinderpornos: Geldstrafe und Bewährung

Das Amtsgericht verurteilte den Mann am Freitagmorgen zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung sowie einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro. Der Angeklagte selbst war nicht zum Prozess erschienen.

Wir berichten weiter.