Werdohler (37) verletzt Schalksmühler: Hubschrauber-Einsatz nach Streit

Eine verletzte Person musste mit dem ADAC-Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

[Update 15.13 Uhr] Schalksmühle/Lüdenscheid - Im Bereich Schnarüm/Römerweg hat es am Donnerstagmittag einen Hubschrauber-Einsatz gegeben. Nach inzwischen bestätigten Informationen hatte ein 37-Jähriger aus Werdohl einen Mann aus Schalksmühle (54) so schwer verletzt, dass dieser in eine Klinik geflogen werden musste. Der Werdohler wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis kam es am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr zu besagter Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

"Im Rahmen dieser wurde ein 54-jähriger Schalksmühler so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden musste.

+ Rettungskräfte waren vor Ort. © Nougrigat Der Täter, ein 37-jähriger Mann aus Werdohl, konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an", so die Polizei.

Der Ort des Geschehens liegt unweit der A45 in einer Sackgassen-Lage des Römerweges. Welche Verletzungen genau der Schalksmühler erlitten hat, teilte die Polizei ebenso wenig mit wie Details zu einem möglichen Tatwerkzeug. Auch der konkrete Anlass für die Eskalation der Situation ist nicht bekannt.

+ Der Hubschrauber verlässt den Ort des Geschehens. © Nougrigat Hubschrauber Christoph 8 des ADAC war auf einer Wiese im Umfeld gelandet und transportierte den verletzten 54-Jährigen schließlich ab. Notärzte und Rettungskräfte waren im Einsatz. Es kam nicht zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten weiter.