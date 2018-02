Gute Laune bei Karnevalsparty des TuS Linscheid-Heedfeld

Ein echter Hingucker bei der gelungenen Karnevalsparty des TuS Linscheid-Heedfeld am Samstagabend waren auch die beiden Barbiepuppen samt Verpackung.

Schalksmühle - „Echte Fründe ston zesamme“: Mit Karnevals-, Stimmungs- und Partymusik aus den Karnevalshochburgen am Rhein sorgte DJ Martin Prüfer aus Werdohl am Samstagabend bei der Karnevalsparty des TuS Linscheid-Heedfeld für eine fröhliche, ausgelassene Stimmung.

Vereinsmitglieder und Gäste – darunter viele junge Leute – stürzten sich in fantasievollen Kostümen ins bunte, fröhliche Treiben. Den Vogel schossen zwei reizende Barbiepuppen, die samt Riesenkarton die Tanzfläche in Besitz nahmen, ab. An Kreativität war die lustige Kostümidee kaum zu toppen.

Karnevalisten jeglichen Alters machten sich zur heiteren, vom Festausschuss des TuS organisierten Feier im Vereinsheim Kuhlenhagen auf. Federführend zeichnete Martin Lumnitz, der auch als Moderator durch den Abend führte, mit seinem Team für die reibungslose Organisation verantwortlich.

Keine Mühe hatten die Verantwortlichen im Vorfeld gescheut, das Vereinsheim mit bunten Luftballons, Girlanden, Lichterketten und Luftschlangen herauszuputzen. Für das illustre Zusammentreffen von Popeye, dem Spinat vertilgenden Matrosen, Mönchen mit bleischweren Bäuchen, Horst Schlemmer und Scheherazade, Golfern und Fliegern, Mexikanern und wandelnden Smilies, einer 1,90 Meter Schönheit im kleinen Schwarzen, Wonder Woman, American Football-Spielern, Hippies und lebenden Marionetten boten die liebevoll hergerichteten Räumlichkeiten einen einladenden, stimmungsvollen Rahmen.

Sein auffälliges Gebiss, Markenzeichen der kultigen Hape Kerkeling-Figur, hielt Horst Schlemmer wohlweislich allerdings erst einmal in der Tasche versteckt. Vielfach in selbst kreierten, aufwendigen Kostümen, perfekt geschminkt und gestylt machten die Karnevalisten Furore. Die originellsten und witzigsten Kostüme – Gruppen und Einzelpersonen – zu prämieren, fiel bei der Vielzahl der farbenfrohen Kostüme nicht leicht.

Mit seiner gelungenen Musikauswahl lockte DJ Martin Prüfer die Jecken, die die Nacht zum Tag machten, auf die Tanzfläche. Vom „Kölsche Jung“ bis zu den „Echten Fründen“ luden Hits und Ohrwürmer zum Tanzen, Mitsingen und Schunkeln ein. Zu Polonaisen durchs Haus ließen sich die Karnevalisten nicht lange bitten. Hinterm Tresen sorgte die Dienstagsgruppe der Fußballer dafür, dass kein Glas leer blieb. Für den Hunger zwischendurch standen Mettbrötchen, heiße Würstchen und belegte Brötchen bereit.