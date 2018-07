Insolvenzverfahren bei Hoffmeister eröffnet

+ Das Insolvenzverfahren von Hoffmeister Leuchten wurde nun eröffnet. Das sei ein üblicher Schritt, heißt es vonseiten des Insolvenzverwalters.

Schalksmühle - Der Insolvenzprozess von Hoffmeister Leuchten am Gewerbering kommt ins Rollen. Am 1. Juli wurde das Verfahren am Amtsgericht Hagen eröffnet. Die Hoffnung der Verantwortlichen bleibt aber weiterhin ungetrübt.