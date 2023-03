Gemeinde Schalksmühle kauft das Hotel zur Post

Von: Bettina Görlitzer

Die Fassade des Hotels zur Post wurde mit Fördermitteln aus dem Fassadenprogramm erst vor wenigen Jahren saniert. © Görlitzer, Bettina

Schalksmühle – Die Gemeinde Schalksmühle wird das Hotel zur Post kaufen. Wie Bürgermeister Jörg Schönenberg am Dienstag bekannt gab, hat der Gemeinderat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss zum Erwerb der Immobilie im Ortskern gefasst.

Schon seit rund zwei Jahren ist das Hotel auf dem Markt. Die Wirtsleute Marina und Wilfried Kinold wollten sich aus Altersgründen zurückziehen, hatten bereits die Öffnungszeiten und das Angebot reduziert. Im vergangenen Jahr dann starb Wilfried Kinold, seine Frau hat den Betrieb seitdem allein in kleinem Rahmen aufrecht erhalten.



Als Grund für den Kauf nannte Schönenberg die städtebauliche Entwicklung. Details zu den Plänen, die die Gemeinde hat, beziehungsweise zu möglichen Pächtern, wollte er noch nicht bekannt geben. Zunächst gehe es darum, die Verträge unter Dach und Fach zu bringen.

Nach Informationen unserer Zeitung hatten sich Verhandlungen mit anderen Kaufinteressenten, die eine Fortführung als Hotel und Restaurant angestrebt hätten, zerschlagen. Durch den Kauf soll, so heißt es, eine andere Nutzung der Immobilie ausgeschlossen werden, um den Gastronomie- und Hotelbetrieb im Ortskern zu erhalten.



Im öffentlichen Teil der Ratssitzung waren zudem Empfehlungen aus dem vorangegangenen Ausschüssen beschlossen worden. Das betraf die Überarbeitung der Pläne für die Erweiterung der Kita Wansbeckbeckplatz, die der Rat einstimmig, allerdings bei sieben Enthaltungen auf den Weg brachte. Schönenberg nannte als Grund für seine Enthaltung die Verzögerung, die die neue Planung mit sich bringt.



Auch das weitere Vorgehen zum Sicherheitskonzept der Primusschule segnete der Gemeinderat ab. Damit werden nun Müllcontainer und andere mögliche Brandlasten eingefriedet und dunkle Ecken auf dem Schulgelände mithilfe von Bewegungsmeldern beleuchtet. Über mögliche weitere Maßnahmen soll unter Einbeziehung der Schulkonferenz diskutiert werden.



Einstimmig folgte der Rat zudem den Beschlussempfehlungen zum Zuschuss für die Sanierung der Glörstraße sowie zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung zum 1. Januar 2024.