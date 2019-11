Folgenreiche Bruchlandung: Junger Lüdenscheider fliegt mit Auto in die Volme

Aufwändige Fahrzeug-Bergung

Eine Bruchlandung hat ein junger Autofahrer am späten Freitagnachmittag in Schalksmühle erlebt: Als er auf der Bundesstraße 54 in Richtung Brügge unterwegs war, verlor er in einer Linkskurve in Höhe Stephansohl die Kontrolle über sein Auto. Eine aufwändige Fahrzeugbergung war die Folge.