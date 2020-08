Badeunfall an der Glör: Junger Mann (19) geht unter - Ersthelfer und DLRG reagieren sofort

Feuerwehr im Einsatz

+ © Alex Talash Großer Einsatz an der Glörtalsperre in Schalksmühle/Breckerfeld: Ein junger Mann (19) wurde vor dem Ertrinken gerettet. © Alex Talash

Ein junger Mann wurde am Samstag vor dem Ertrinken gerettet. An der Glörtalsperre in Schalksmühle und Breckerfeld gab es einen Badeunfall. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.