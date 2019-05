Windkraft am Worthberg: Lange war es still - jetzt geht's weiter

Drei Windkraftanlagen am Worthberg geplant

+ © dpa Drei solcher Windräder sollen es am Worthberg werden. Die aktuelle Planung erfahren Schalksmühler in der Ratssitzung am Montag. © dpa

Schalksmühle/Halver - Mehrere Monate war es still um die geplanten Windkraftanlagen am Worthberg zwischen Halverscheid und Wippekühl. Nun wird die aktuelle Planung in der Ratssitzung am Montag vorgestellt.