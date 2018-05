Weiterhin Kritik am Schalksmühler Sextreff

Der Wanderparkplatz an der Autobahn 45 hat sich als Sex-Treffpunkt etabliert. Die Kritik an der Situation dort mehrt sich in der Bürgerschaft.

Schalksmühle/Lüdenscheid - Nach unserer Berichterstattung über einen Sextreff auf dem Wanderparkplatz an der Autobahn 45 mehren sich die Stimmen, die frustriert sind über die anscheinende Machtlosigkeit der Behörden.

Wie berichtet, hat sich an der Gemeindegrenze ein Treffpunkt für erotische Kontakte etabliert. Auf einschlägigen Seiten im Internet ist eine genaue Beschreibung der Örtlichkeiten zu finden. Doch nicht nur private Kontaktaufnahmen finden dort statt. Auch professionelle Sexarbeiterinnen bieten, wie ebenfalls im Netz samt Termin- und Preislisten zu lesen ist, dort ihre Dienste an.

Über das bunte Treiben vor Ort sei man schockiert, so wird es gegenüber unserer Zeitung geäußert. Trotz großer Bemühungen habe sich an der Situation nichts geändert. So habe man die Gemeindeverwaltung, den Märkischen Kreis und die Polizei angesprochen. Die Ergebnisse seien wenig zufriedenstellend.

+ In ihren Autos warten die an erotischen Kontakten Interessierten auf potenzielle Partner. © Meyer Auf unsere Nachfrage hin stellte sich damals heraus, dass allen Stellen die Sachlage bekannt ist, doch konkrete Maßnahmen könnten nicht unternommen werden. Wenn keine Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vorliegen, dann könne die Polizei nichts machen. Auch das Ordnungsamt und der Kreis seien machtlos. Einzig die Prostitutionstelle der Kreisverwaltung könne die Anbieterinnen erotischer Kontakte kontrollieren, heißt es.

Die Aussagen von offizieller Seite, die in unserem Bericht zitiert wurden, seien nur die „halbe Wahrheit“, so die Beschwerdeführenden. Man wirft der Gemeinde Desinteresse an der Situation vor. Die rechtliche Grauzone auf dem Parkplatz – also das Fehlen von Zuständigkeit – sei über die Jahre ausgedehnt worden, heißt es weiter. Man könne den Meldungen gezielt nachgehen, oder man lasse alles schleifen. So müsse niemand sein Büro verlassen.

Der Aussage aus dem Rathaus, dass der Wanderweg an dem Parkplatz kaum genutzt werde, widersprechen die Kritiker. Jedes Wochenende würden dort Hunderte von Leuten parken, die mit ihren Kindern und ihren Hunden zur Brenscheider Mühle oder zum Wildgehege unterwegs seien oder einfach mal raus ins Grüne wollten. Das Ganze sei ein Kampf gegen Windmühlen. Solange die Gemeinde ihren Blickwinkel nicht ändere, gehe es auf dem Parkplatz an der Autobahn munter weiter, so das Resümee der aufgeregten Bürger.