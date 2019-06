Die Macht des Wortes - erstes Word-Camp in den Holzhütten

Word-Camp für Azubis Oben an der Volme

+ © Othlinghaus Foto-Workshop mit Guido Raith. © Othlinghaus

Volmetal - Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich der Jahnsportplatz in ein Hüttendorf. Grund war die Veranstaltung Word Camp für Auszubildende, die das Kulturmanagement Oben an der Volme in Zusammenarbeit mit der Bildungsinitiative Schalksmühle und dem Märkischen Kreis auf die Beine gestellt hatte.