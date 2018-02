12.500 Euro Sachschaden nach Unfall

Schalksmühle - Die Polizei wurde am Wochenende in der Gemeinde Schalksmühle zu zwei Unfällen gerufen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein 22-Jähriger aus Lüdenscheid einen Unfall auf der Straße Grünental. Er kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit.

Dabei schob er einen parkenden Pkw gegen eine Hauswand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Lüdenscheider blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.500 Euro.

Ebenfalls am Samstag begann ein Unbekannter eine Fahrerflucht an der Linscheider Straße. Gegen 6 Uhr morgens befuhr ein großer Pkw, vermutlich ein SUV, in schwarz die Straße in Richtung Volmestraße.

An zwei Fahrzeugen beschädigte er laut Polizei die Außenspiegel. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise zu dem Fahrer und zum Fahrzeug nimmt die Polizeiwache Halver unter Tel. 0 23 53 / 9 19 90 entgegen.