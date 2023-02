Zwischen Ruinen und Wundern: Mann aus MK berichtet aus Erdbebengebiet

Von: Sarah Lorencic

Wo soll man anfangen? Wo liegen noch Menschen? Es sind traumatische Bilder und Erlebnisse im Erdbebengebiet. © Privat

Er ist vergangene Woche ins Erdbebengebiet geflogen, um zu helfen. Er war einer der ersten, der die Reise antrat. Jetzt berichtet er, was er erlebt hat.

Meinerzhagen/Hatay – Im Erdbebengebiet ist das Leben wie im Stillstand, berichtet Recep Akti. Der 63-jährige Meinerzhagener war einer der ersten, der in die Türkei geflogen ist, um vor Ort zu helfen. Während andere Spendenkisten packen, hilft er Trümmer zur Seite zu räumen, um Menschen zu finden, die verschüttet wurden. Er musste los in seine Heimat. Er hat seinen Bruder durch das Erdbeben verloren und musste helfen. Am Mittwochmorgen ging sein Flieger von Frankfurt in die Türkei. Wie sein Schwager Hassan Barutcu erzählt, der im ständigen Austausch mit Recep Akti ist, ist er gut angekommen und seit Mittwoch in Hatay.

Auch Recep Akti hat Menschen retten können, aber jetzt, eine Woche nach der Erschütterung, die ganze Städte zerstört hat, hat er keinen Überlebenden mehr gefunden. Umso mehr freut sich auch Hassan Barutcu über den Fund von zwei Überlebenden 108 Stunden nach dem Erdbeben. „Es gibt Wunder“, ist sich der Meinerzhagener sicher.

Gesichter hinter den Zahlen: Rabia und Sabri (rechts) haben das Erdbeben nicht überlebt. © Privat

Recep Akti hilft bei namhaften Organisationen mit, um Menschen zu finden. Gesucht wird nur noch dort, wo man etwas hört. Aber die Stimmen, die um Hilfe schreien, verstummen. „Es ist eine Katastrophe“, sagtHassan Barutcu immer wieder. Er ist zwar selbst nicht vor Ort, aber nah am Geschehen, weil er im türkischen Fernsehen live verfolgt, was passiert und von seinem Schwager regelmäßig informiert wird. Wie er weiß, fliegen jetzt immer mehr in die Türkei, um zu helfen. Aus der Region kennt er sieben Männer, die zum Teil schon angekommen oder unterwegs sind. Wie Recep Aki schlafen sie in Zelten und sorgen dafür, dass die Menschen, die vor Ort bleiben, warme Kleidung, Decken und Lebensmittel bekommen. Viele aber fliehen jetzt in andere Städte, um dort in Sicherheit zu sein. Recep Akti schläft mit seinen Eltern in einem Zelt. Gemeinsam trauern sie um den Bruder, der das Erdbeben nicht überlebt hat.

Die Kritik, die in Richtung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht, Fehler in der Vergangenheit gemacht zu haben, prallt an Barutcu derzeit ab. „Es ist nicht die Zeit für Politik.“ Erdogan tue, was er kann. Auf das, was ihm vorgeworfen wird, geht er nicht ein. Wahr aber ist, sagt Hassan Barutcu auch: „In Hatay hat man am ersten Tag versagt.“ Daran besteht auch aus seiner Sicht kein Zweifel.



Ganzen Straßen wurden zerstört bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien am Montag. © Privat