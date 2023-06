Zwei Tage gute Laune beim Sommerfest

Von: Dominic Rieder

Auch die Möglichkeit des Kinderschminkens fehlte beim Sommerfest des Kleingärtnervereins Meinhardus nicht. © rieder

Ein rundum gelungenes Sommerfest feiern die Mitglieder des Kleingärtnervereins Meinhardus in Meinerzhagen und sorgen so für zwei Tage gute Laune.

Meinerzhagen – Zwei Tage gute Laune waren am Wochenende in der Anlage des Kleingärtnervereins Meinhardus (KGV) an der Danziger Straße angesagt: Bei seinem Sommerfest hielt der KGV sowohl auf dem Außengelände des Gemeinschaftshauses als auch in den Innenräumen ein buntes Programm parat.

Der Großteil der gut besuchten Veranstaltung spielte sich bei warmen Sommer-Temperaturen und reichlich Sonnenschein unter freiem Himmel ab. Am Frittenstand und am Schwenkgrill gab es mit Pommes, Bratwurst, Currywurst, Krakauern, Hot Dogs und Steaks Leckeres für hungrige Gäste. Bodo Schlichtenberg aus Lüdenscheid sang und spielte am Keyboard einen bunten Musik-Mix, unter anderem aus den Bereichen Schlager, Country und Reggae – und sorgte damit für gute Unterhaltung.

Besondere Preise bei der Tombola

Eine Tombola mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Preisen hatte der KGV für die Besucher vorbereitet – und jedes Los gewann: Jede Menge Spielzeug für Kinder wurde ebenso verlost wie zum Beispiel Gläser, Trinkflaschen, Rucksäcke, Regenschirme, Bilder, Lampen, Bücher, eine Gartenschere und ein Thermo-Komposter. Zudem wurde für die jüngsten Gäste Kinderschminken angeboten.

Auf dem Schwenkgrill wurden Würstchen und Steaks zubereitet. Im Bild von links: Andreas Pielok, Sven Schmidt und Heinrich Schygulla. © Rieder, Dominic

Drinnen gab es derweil eine große Auswahl an Kuchen und Torten und gegen den Durst Kaffee und diverse Kaltgetränke – alles, ebenso wie die kulinarischen Angebote draußen, zu sehr fairen Preisen. Mit viel Herzblut hatten die KGV-Mitglieder ihr Sommerfest vorbereitet. Gleich 25 selbst gebackene Kuchen und Torten wurden für die Feier zubereitet, wie Nina Grabowski vom Festausschuss berichtete.

Fleißige Helfer ermöglichen Fest

Am Sonntag, der mit einem Frühschoppen begann, kam zum Essensangebot auch noch Schaschlik hinzu, den Alexander Milyayev und Nadja Hermann mitgebracht hatten. Ohnehin halfen alle Vereinsmitglieder bei dem Fest fleißig mit – schichtweise wurde sich in kleinen Gruppen an den verschiedenen Ständen abgewechselt – und trugen somit zu einer rundum gelungenen Veranstaltung bei.

Bei tollem Sommerwetter ließen sich die Festbesucher das Essen und die Getränke schmecken. Die Kleingärtner hatten für eine große Auswahl gesorgt. © Rieder, Dominic

Entsprechend freute sich auch der Vorsitzende Sven Schmidt: „Wir sind sehr zufrieden damit, wie unser Fest besucht wird. Auch der Ablauf der Veranstaltung klappt sehr gut. Und in Anbetracht dessen, dass wir erst vor Kurzem noch Unwetter hatten, haben wir jetzt am Wochenende richtig Glück.“