Zwei Sprinter des Lieferdienstes "trans-o-flex"  in Meinerzhagen geklaut

Am vergangenen Wochenende

© trans-o-flex

Meinerzhagen - Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Dienstagmorgen mitteilte, sind am vergangenen Wochenende gleich zwei Sprinter des Lieferdienstes "trans-o-flex" vom Firmengelände der Distributions GmbH Meinerzhagen im Industriegebiet an der Straße Zum Schnüffel geklaut worden.