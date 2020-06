Am Rothenstein brennen Abfallbehälter

Die Feuerwehr Meinerzhagen war in zwei Nächten am Rothenstein im Einsatz.

Meinerzhagen - Einsatz für die Feuerwehr Meinerzhagen: Müllbehälter stehen in Flammen.

Bereits in der zweiten Nacht hintereinander musste der Löschzug Meinerzhagen nun zu brennenden Abfallbehältern an das Schulzentrum Rothenstein ausrücken. Brannten in der Nacht auf Mittwoch noch zwei freistehende Mülleimer war das Schadenspotential in der Nacht zu Donnerstag ungleich höher: Ein in unmittelbarer Nähe zur Dreifeld-Turnhalle befindlicher Abfallcontainer stand in Flammen. Glücklicherweise wurde dieser erst kürzlich gelehrt, sodass sich nur eine geringe Brandlast im Container befand. Das Feuer entwickelte deshalb nicht genügend Energie, um das angrenzende Gebäude zu beschädigen.

Keine spontane Selbstentzündung

Dennoch ist in beiden Fällen nicht von „spontaner Selbstentzündung“ auszugehen – die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Polizeiwache Meinerzhagen wenden, Tel. 0 23 54/9 19 90.