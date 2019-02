Volkspark: 100 Jahre alte Buchen gefällt

+ © Helmecke Buchenfällung im Volkspark – erst griff der Woodcracker zu, dann verrichtete die integrierte Säge ihre Arbeit. © Helmecke

Meinerzhagen - Über 100 Jahre alte Buchen im Volkspark wurden am Samstagmorgen gefällt. Mit einem Teleskoplader mit angebautem Greifer und Kettensäge waren zunächst die Kronen in gut 25 Metern Höhe an der Reihe. Danach war Handarbeit beim stückweisen Stammabbau gefragt.