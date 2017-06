Zurück zur Normalität

Mathias Scholand (rechts) leitete die Versammlung, in der Imke Grotelüschen (2. von links) den Bericht der Geschäftsführung vortrug und von positiven Übernachtungszahlen berichten konnte.

Meinerzhagen/Olpe - Meinerzhagen bleibt dem Zweckverband Biggesee/Listersee bekanntlich doch treu – und so kann auch die jüngste Verbandsversammlung im Olper Rathaus als Rückkehr zur Normalität bezeichnet werden. Zumal mit Matthias Scholand ausgerechnet ein Meinerzhagener dem Gremium vorsteht.

„Reih um“ tagt die Zweckverbandsversammlung des Tourismusverbandes in einer der fünf Mitgliedsstädte. Für die Versammlung am Donnerstag war der Ratssaal im Olper Rathaus der Treffpunkt. Dort konnte der Vorsitzende Matthias Scholand direkt in die Tagesordnung einsteigen und das Wort recht schnell der Geschäftsführerin Imke Grotelüschen erteilen.

Unter dem Schlagwort „Aktuelles von der Statistik“ informierte sie die Anwesenden über den erfreulichen Anstieg der Besucher- und Übernachtungszahlen in den Monaten Januar und Februar 2017. Bei den Ankünften stieg die Zahl um 8,5 und bei den Übernachtungen um 6,1 Prozent im gesamten Verbandsgebiet, also den Städten Olpe, Attendorn, Meinerzhagen, Drolshagen und der Gemeinde Wenden. Grotelüschens Fazit: „Wir werden immer beliebter mit unserem vielseitigen Angebot“. Ein Indiz dafür sei auch die stetig gestiegene Zahl derer, die sich auf der Homepage oder bei den verschiedensten Auftritten des Verbandes bei Messen und größeren touristischen Veranstaltungen über das Angebot informieren.

Konsequent verfolgt die Geschäftsführung seit einiger Zeit das Werben in den Publikationen für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Vom allgemeinen Reisemagazin bis hin zu Magazinen für Wanderer und Radtouristen reicht dabei die Palette. Die Anwesenden lobten diese Werbestrategie und sprachen der Geschäftsführung ebenso für die geleistete Arbeit ihre Anerkennung aus.

Nach der Bestätigung des Jahresabschlusses und der einstimmigen Entlastung des Verbandsvorstehers Christian Pospischil informierte dieser die Sitzungsteilnehmer aber auch über eine Terminverschiebung. Demnach wird die nächste Verbandsversammlung nicht bereits im September, sondern erst am 4. Oktober stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt will man das im vergangenen Jahr angedachte Strategiekonzept für die zukünftigen Ziele des Verbandes im Entwurf erstellen. Mit Unterstützung der Firma „ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH“ aus Köln und unter intensiver Mitwirkung der jeweiligen Fachleute aus den Verbandsstädten würden dazu in den nächsten Tagen zahlreiche Gespräche stattfinden. Beteiligt daran seien auch die Anbieter der touristischen Angebote. Gerade diese Überarbeitung der bisherigen Strategie und die Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten war seinerzeit ein Kritikpunkt der Stadt Meinerzhagen, der fast zu einem endgültigen Austritt aus dem Zweckverband führte.