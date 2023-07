Zwangseinweisung: Mann „fegt“ Autodach ab und schlägt Polizisten

Von: Sarah Lorencic

An der Kampstraße kam es zu einem Polizeieinsatz: Ein Mann fegte auf einem Autodach und reagierte nach Eintreffen der Polizei aggressiv. Symbolbild © Lorencic, Sarah

Ein offenbar psychisch kranker Mann machte sich an einem Kleintransporter zu schaffen und reagierte „höchst aggressiv“ als die Polizei eintraf.

Meinerzhagen - Ein offenbar psychisch kranker Mann aus Meinerzhagen randalierte am Samstagmorgen gegen 6 Uhr an der Kampstraße, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei am Montag hervorgeht.

Nachdem der 36-jährige Mann das Emblem eines Kleintransporters abgebrochen hatte, kletterte er auf das Dach und fegte es mit einem Besen ab.

Als die Polizei eintraf, reagierte er höchst aggressiv, schlug nach den Beamten und versuchte wegzurennen. Die Polizisten holten ihn ein und brachten ihn zu Boden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, wie die Polizei mitteilt.

Ein Polizist und auch der Delinquent wurden leicht verletzt. Das Ordnungsamt wies ihn zwangsweise in eine psychiatrische Klinik ein. Polizeibeamte zeigten den Mann wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an.