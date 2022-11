„Zustände desaströs“: Nicht genug Lehrer für alle Klassen

Von: Sarah Lorencic

Es gibt zu wenig Lehrer, um so viele Klassen zu bilden, wie sie für 215 Schüler in Meinerzhagen vorgesehen wären. Im Umkehrschluss werden die Klassen wieder voller. © Red

Die Klassen dürften weiter voll bleiben. Denn es gibt zu wenig Lehrer für vier neue Eingangsklassen in 2023 an der Grundschule. Und die Aussichten bleiben schlecht, wie eine Schulleiterin befürchtet.

Meinerzhagen – Fürs kommende Schuljahr 2023/24 hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am Montag, 7. November, zwar beschlossen, zehn Eingangsklassen an den Meinerzhagener Grundschulen zur bilden. Ob es aber so kommt, ist noch offen.

Verteilt werden die Klassen folgendermaßen: zwei an der Ebbeschule in Valbert und jeweils vier an der Grundschule Auf der Wahr und Am Kohlberg. Möglich ist das, wie der Leiter des Fachdienstes Bildung, Eduard Hauf, ausführte, weil der Quotient zur Berechnung der Eingangsklassen aus der voraussichtlichen Schülerzahl von 215 aufgerundet zehn ergibt. Doch Zahlen bleiben Zahlen, die Realität indes eine andere.

Bei vier Klassen an beiden Grundschulen ist die freie Schulwahl nicht mehr für alle gewährleistet

Beschlossen wurden die zehn Klassen zwar, allerdings unter der Voraussetzung, dass eine vierte erste Klasse an der Grundschule Am Kohlberg aus personeller Sicht gebildet werden kann; ein Vorratsbeschluss. Nötig sind dafür Lehrer. Gibt es keine neuen, wird es nur drei Eingangsklassen an der Grundschule Am Kohlberg geben. Sie weist derzeit 71 Anmeldungen vor, während es an der Grundschule Auf der Wahr 91 gibt.

Sollte es an beiden Grundschulen zu vier ersten Klassen kommen, bedeute das aber auch, dass trotz freier Schulwahl rund zehn Kinder nicht die Grundschule Auf der Wahr, sondern Am Kohlberg besuchen müssten, wie Frank Markus erklärte. Der Leiter des Fachbereichs Bürgerservice erinnerte an einen Beschluss aus 2018, der vorsah, dass die beiden Grundschulen in Meinerzhagen mit der gleichen Anzahl an Klassen starten. Allerdings seien die personelle und auch die räumliche Situation eine „großes Problematik“.

Eindrücke aus der Ebbeschule

Von der Situation konnte Stefanie Nesselrath berichten. Die Leiterin der Ebbeschule sprach von „desaströsen Zuständen“. Freie Stellen würden mit Studentinnen gestopft und die Lehrerinnen, die noch da sind, sind alle Anfang 30. „Was da passiert, ist absehbar“, sagte sie als beratendes Ausschussmitglied und meinte weitere Ausfälle aufgrund von Schwangerschaften. Es gebe keine Kapazitäten mehr, aber trotzdem immer mehr Aufgaben wie beispielsweise eine Digitalisierungsbeauftragte.



Der Lehrkräftemangel ist ein großes Problem, waren sich alle einig. Hausgemacht ist das allerdings nicht, worauf Sitzungsleiter Udo Kritschker (CDU) aufmerksam machte. Wie Frank Markus sagte, wird die Verwaltung die Schulaufsichtsbehörde des Märkischen Kreises auf die Problematik in Meinerzhagen hinweisen – wohlwissend, dass es nicht nur ein Meinerzhagener Problem ist und es „wenig Aussicht auf Erfolg“ gebe. Trotzdem werde man einen Versuch starten.



Der Unmut ist groß. „Man muss das auch mal laut sagen“, sagte Stefanie Nesselrath. „Eigentlich noch lauter“, stimmte man ihr aus den Reihen der Ausschussmitglieder zu. „Uns hört ja sonst keiner“, mahnte die Schulleiterin. Gefordert ist das Land. Es müssen neue Lehrer eingestellt werden.