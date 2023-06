Awo: Wieder zurück zur Normalität

Von: Kerstin Zacharias

Pia Schmidt ist die neue Leiterin der Beratungsstelle. © Luitgard Müller

Das vergangene Jahr stand für das Team der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Awo in Meinerzhagen ganz im Zeichen der Rückkehr zur Normalität – und damit der Wiederaufnahme ihrer Angebote. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte konnte das Team um Susanne Bisterfeld, die Anfang Februar in den Ruhestand verabschiedet wurde, wieder in die Schulen gehen, um mit den Schülern – zu ganz verschiedenen Themen – ins Gespräch zu kommen.

Meinerzhagen – Und dies wiederum machte sich später auch in den vermehrten Beratungsanfragen deutlich. „Sie zeigten uns wieder einmal, wie wichtig es ist, mit den jungen Menschen in einen persönlichen Kontakt zu kommen, und wie gut es grundsätzlich ist, dass wir für sie dieses Angebot überhaupt vorhalten können“, schreibt Bisterfeld in ihrem Vorwort zum Jahresbericht 2022.

Das Jahr sei – unter anderem durch den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen – geprägt gewesen von großen emotionalen und wirtschaftlichen Belastungen in vielen Familien. Das Klima der Angst, das sich schon bei Corona ausgebreitet hatte, wurde gerade in 2022 noch einmal verstärkt – was sich auch in den Beratungsthemen niederschlug, heißt es von Bisterfeld weiter.

Die Arbeit in Zahlen

Wie aus dem umfangreichen Jahresbericht hervorgeht, hat es im vergangenen Jahr 219 Neuanmeldungen gegeben, weitere 148 Fälle aus dem Jahr zuvor wurden weitergeführt. Damit waren insgesamt 367 Familien in der Beratung, abgeschlossen werden konnten 247 Fälle.

Im Hinblick auf den Einzugsbereich der Beratungsstelle kamen 43 Prozent der Ratsuchenden aus Meinerzhagen, 24 Prozent aus Kierspe und 18 Prozent aus Halver. Weitere zehn Prozent der laufenden Fälle kamen aus Schalksmühle, die restlichen fünf Prozent von außerhalb.

Bezüglich der Herkunft der Eltern, deren Kinder die Hilfe der Beratungsstelle in Anspruch nahmen, kam der Großteil, genauer gesagt 76 Prozent, aus Deutschland, zehn Prozent aus der Türkei und acht Prozent aus der ehemaligen Sowjetunion. Vier Prozent verteilten sich auf sonstige europäische Staaten, sowie ein Prozent jeweils auf Asien und Afrika.

Beim Blick auf das Alter und Geschlecht der angemeldeten Kinder fällt auf, dass die größte Gruppe die elf- bis 18-jährigen Mädchen ausmachen: 79 von ihnen wurden von der Beratungsstelle betreut – 48 Jungen waren es in derselben Altersgruppe sowie eine diverse Person. Bei den Jüngsten (0 bis fünf Jahre) gab es 104 Anmeldungen, gleichmäßig verteilt auf Jungen und Mädchen. Nahezu ausgeglichen war das Verhältnis auch bei den Grundschülern sowie den jungen Erwachsenen: 56 Grundschüler und 53 Grundschülerinnen wurden im vergangenen Jahr in der Beratungsstelle angemeldet, bei den ab 18-Jährigen waren es zwölf junge Männer und 14 jungen Frauen.

Die Situation in der Herkunftsfamilie stellte sich zuletzt folgendermaßen dar: Die Hälfte der Eltern der angemeldeten Kinder lebte zusammen, bei 37 Prozent lebte der Elternteil allein. Bei zehn Prozent der Kinder lebte der Elternteil mit einem neuen Partner, bei drei Prozent war ein Elternteil verstorben.

Abgeschlossene Fälle

Einer der Hauptgründe für die Hilfegewährung war im vergangenen Jahr die Belastung junger Menschen durch familiäre Konflikte (zum Beispiel Trennung, Sorgerechtsstreitigkeiten oder Eltern-Kind-Konflikte) – sie machte 33 Prozent der Fälle aus. Bei 23 Prozent der Anfragen ging es um Erziehungsunsicherheit und pädagogische Überforderung, bei 17 Prozent um Entwicklungsauffälligkeiten (zum Beispiel Entwicklungsrückstände, Ängste/Zwänge oder selbstverletzendes Verhalten). Weitere Anmeldegründe waren Auffälligkeiten im Sozialverhalten sowie schulische Probleme wie Gehemmtheit, Aggressivität oder ADHS (10 Prozent), Belastung durch Probleme der Eltern wie Erkrankung oder Suchtverhalten (9 Prozent) sowie Gefährdung des Kindeswohls (4 Prozent). Zwei Prozent entfallen jeweils auf eine unzureichende Förderung/Betreuung des jungen Menschen sowie sexualisierte Gewalt.

Beratungsdauer

Wie aus dem Jahresbericht weiter hervorgeht, konnten 65 Prozent der Fälle nach einem bis fünf Terminen abgeschlossen werden, bei 29 Prozent waren sechs bis 15 Termine nötig, bei vier Prozent 16 bis 30 Termine. Mehr als 30 Termine benötigten zwei Prozent der Fälle.

Schulpsychologie

Im Jahr 2022 gab es für die Schulpsychologie in Halver 38 Neuanmeldungen, in Meinerzhagen 42 und in Schalksmühle 43. Übernommen wurden aus dem Jahr 2021 insgesamt 35 Fälle, sodass insgesamt 158 Kinder mit ihren Eltern die schulpsychologische Beratung in Anspruch genommen haben. Laut Jahresbericht gab es in Meinerzhagen 172 Kontakte mit Hilfesuchenden, 75 davon Schüler, 165 Kontakte in Halver (84 Schüler) sowie 195 Kontakte in Schalksmühle (76 Schüler). Auffällig dabei: Es nahmen mehr Grundschüler die schulpsychologische Beratung in Anspruch als Schüler weiterführender Schulen.

In allen drei Kommunen wurden die gleichen drei Gründe für eine Hilfegewährung am häufigsten genannten – wenn auch in einer anderen Reihenfolge: die Diagnostik (LRS, Dyskalkulie, Begabung), der Lern- und Leistungsbereich sowie das Verhalten beziehungsweise die schulische Situation (Ängste, Schulangst oder Mobbing). Weitere Gründe, die aber weitaus seltener genannt wurden, waren unter anderem Probleme in der Familie, Krisenintervention (Suizid, selbstverletzendes Verhalten) oder Probleme mit dem System Schule (Schulabsentismus, Benotung).

Ausblick

Nach der Verabschiedung der langjährigen Leiterin Susanne Bisterfeld ist die Beratungsstelle nun unter der Leitung von Pia Schmidt ins Jahr gestartet. Ein Schwerpunkt der Arbeit, so heißt es im Ausblick, soll weiterhin die Etablierung der Fachstelle für sexualisierte Gewalt sein, die durch das Land NRW gefördert und durch die Jugendhilfe unterstützt werde. Auch die Vernetzungsarbeit mit den unterschiedlichen Kooperationspartnern bilde einen hohen Bestandteil der Arbeit, um adäquate Unterstützungsangebot schaffen zu können. Und: Auch die digitalen Angebote sollen ausgebaut und so die Zugangswege vereinfacht werden. „Hierdurch sollen niedrigere Hemmschwellen geschaffen werden, sodass insbesondere Jugendliche den Mut aufbringen, sich in herausfordernden Lebenssituationen an uns zu wenden“, schreibt Pia Schmidt abschließend.