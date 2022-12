Zukunft gesichert: Landhaus Nordhelle verkauft

Von: Sarah Lorencic

Früher beherbergte dieses Gebäude die evangelische Bildungs- und Tagungsstätte Haus Nordhelle der Evangelischen Kirche. Jetzt ist an dieser Stelle das Landhaus Nordhelle zu finden. © Göran Isleib

Das Landhaus Nordhelle wurde verkauft. Ab Januar hat die Unterkunft am Koppenkopf neue Eigentümer.

Meinerzhagen - Nachdem die Zukunft des Landhauses Nordhelle insbesondere durch Corona-bedingte Einschränkungen nicht immer gewiss war, ist es jetzt zum Verkauf des Hauses gekommen. Wie der Evangelische Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg am Mittwoch mitteilte, hat die Betriebsgesellschaft, die das Landhaus bereits seit mehr als drei Jahren gepachtet hat, die Immobilie erworben.

Der Evangelische Kirchenkreisverband der Kirchenkreise Iserlohn und Lüdenscheid-Plettenberg und die Betriebsgesellschaft mbH der drei Geschäftsführer Uwe Martens, Gunnar Schlicht und Tobias Kogge hätten sich auf den Verkauf von Haus Nordhelle in Meinerzhagen/Valbert geeinigt. Der Verkauf wurde am 6. Dezember notariell beglaubigt. Damit wird das Haus zum 31. Dezember verkauft und ist ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr gepachtet, sondern Eigentum der Betriebsgesellschaft. Das dazugehörige Grundstück verbleibt auf Erbpachtbasis beim Evangelischen Kirchenkreisverband.

Kauf nach vier Jahren Pacht

Damit wird genau vier Jahre nach Beginn des Pachtverhältnisses der schon damals angestrebte Verkauf umgesetzt. Auch wenn die Zukunft des Hauses insbesondere durch Corona-bedingte Einschränkungen nicht immer gewiss war, seien beide Vertragspartner froh über die Entscheidung, wie es in einer Stellungnahme des Kirchenkreises heißt. „Die Menschen kamen zurück und suchten die besondere Lage und das Ambiente, welche das Haus zu bieten hat“, wird Geschäftsführer Uwe Martens zitiert. Die Umgebung und das Angebot des Tagungszentrums schafften eine Atmosphäre „der Ruhe und der Bildung“, die viele Kunden auch suchten. „Nach vier Jahren Zusammenarbeit ist dieser Entschluss nun folgerichtig. Damit ist die Zukunft der Mitarbeitenden und des Hauses gesichert.“

„Wir bleiben beieinander! Eine bessere Lösung hätte ich mir nicht vorstellen können“, so Martina Espelöer, Superintendentin des Kirchenkreises Iserlohn. Die Erleichterung über den abgeschlossenen Verhandlungsprozess sei groß. Im Vordergrund hätten dabei immer die gemeinsamen Interessen der beiden Vertragspartner gestanden. Kirchengemeinden und andere kirchliche Institutionen sollen weiterhin das Landhaus Nordhelle für ihre Veranstaltungen nutzen.

Dies verdeutlichte auch Geschäftsführer Tobias Kogge, der auf die Interessen und Werte des Kirchenkreisverbandes aufmerksam machte, die bei den Verhandlungen eine wesentliche Rolle gespielt hätten und die durch den Betrieb weiterhin vertreten werden sollen. „Ich bin froh, dass wir mit unseren Partnern für alle Beteiligten diese guten Lösungen gefunden haben. Die Vorstellung, dass dieses Gebäude mit seinen tollen Möglichkeiten in unserem Kirchenkreis leer steht, wäre ein absolutes Schreckensbild für mich“, lautet das Fazit von Dr. Christof Grote, Superintendent des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg.

Hohe Investitionen in der Pandemie

Tobias Kogge und seine beiden Mit-Geschäftsführer Gunnar Schlicht und Uwe Martens haben in Zeiten der Pandemie „einen hohen sechsstelligen Betrag“, in die Hand genommen, um nach der Renovierung 2014 noch einmal in die Infrastruktur zu investieren. Zu bieten hat das Landhaus neben den schon von den Kirchenkreisen modernisierten Zimmern, dem Restaurant mit Terrasse, der Kapelle, Tagungsräumen und verschiedenen Orten der Begegnung auch eine Sauna, ein Hallenbad, eine Discgolf- und Minigolf-Anlage, ein Fußball-, Badminton- und Basketball-Spielfeld, Fitnesscenter, Kinderspielplatz, Liegewiese, Kicker, Tischtennis und Billard.

Im Mai sagte Direktor André Faupel zur Zukunft des Hauses: „Wir wollen wieder dahin kommen, dass wir mit dem Restaurant einheimische Besucher anlocken, dass wieder öffentliche Kulturveranstaltungen bei uns stattfinden und zum Beispiel touristische Übernachtungen nachgefragt werden“