Zukunft der Pizzeria „Piccola“ ist unklar

Gabriela Maurici mit „Maskottchen“ im alten Lokal an der Hauptstraße, das sie vor dem Umzug an die Derschlager Straße betrieb. © Hahn, Laura

Die Inhaberin der Pizzeria Piccola an der Derschlager Straße sucht einen Nachfolger für das Restaurant.

Meinerzhagen – „Piccola“ bedeutet auf Italienisch „klein“. Und zu Beginn war sie das auch: die Pizzeria „Piccola“ in Meinerzhagen. Inzwischen ist das Restaurant umgezogen und hat sich vergrößert. Doch das könnte bald Geschichte sein – wenn kein Nachfolger gefunden wird.

Gegründet wurde die Pizzeria Anfang der 90er-Jahre mit gerade einmal zwölf Sitzplätzen in einem Ladenlokal an der Hauptstraße, seit 2014 befindet sich das Restaurant an der Derschlager Straße 3 im Zentrum von Meinerzhagen. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Inhaberin Gabriela Maurici möchte die Pizzeria aus privaten Gründen verkaufen und sucht einen Nachfolger.

2014 ist die Pizzeria umgezogen. Gabriela Maurici hat die heutige Küche damals von Hand auf den damaligen Teppichboden vorgezeichnet und so lange optimiert bis sie zufrieden war. © Maurici

„Der Laden hat so viel Potential“, sagt sie. „Es gibt so viele Ideen, die man noch umsetzen kann. Draußen ist eine große Terrasse mit weiteren 48 Plätzen und die Küche kann man flexibel umgestalten, je nachdem, was man zubereiten möchte.“

Die Pizzeria „Piccola“ ist eine von zwei Pizzerien in Meinerzhagen. © Hahn, Laura

Seit 20 Jahren ist Gabriela Maurici bereits selbstständig. Sie erinnert sich noch gut daran, als sie mit dem Laden 2014 in das neue Lokal umgezogen ist. „Vorher war hier überall Teppichboden. Ich habe die Küche auf den Boden gezeichnet und so lange geändert, bis alles fertig geplant und alle Abläufe gut zu koordinieren waren, sodass es Sinn gemacht hat.“ Trotz der Vergrößerung wollte Maurici den Namen „Piccola“ unbedingt behalten. Als Nachfolger würde sich die Pizzabäckerin ebenfalls einen Gastronomen wünschen. „Es wäre schön, wenn die italienische Küche beibehalten wird. Es ist aber nicht schlimm, falls keine Pizza gebacken wird. Vielleicht kommt auch jemand mit einer Idee, die es bisher hier noch nicht gibt. Wir haben zum Beispiel keinen Spanier, der Tapas anbietet“, schlägt sie vor.

Gabriela Maurici wünscht sich einen Nachfolger, der die italienische Küche am Standort an der Derschlager Straße weiterführt oder kreative kulinarische Ideen mitbringt. © Hahn

Zwar freut sich Gabriela Maurici auf ihren neuen Lebensabschnitt, doch sie blickt auch wehmütig auf die vergangenen Jahre zurück. „Ich hänge sehr an dem Lokal“, sagt sie, „Und ich habe so viele Stammgäste. Es wäre schade, wenn das verloren geht.“ Ihren Stammgästen möchte Maurici schon im Voraus besonderen Dank aussprechen: „Es tut mir leid, dass es nur auf diese Weise ist, aber ich bin sehr froh und dankbar für die jahrelange Treue. Bis es allerdings soweit ist, werde ich weiterhin mein Bestes geben.“

VON LAURA HAHN