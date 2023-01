Zu zehnt im Auto zum Schwimmen: Frauen lernen Südafrika kennen

Sammeln viele Erfahrungen und haben mit den Kindern sichtlich Spaß: Annika Scheffler aus Kierspe und Leonie Ryss aus Meinerzhagen. © Ryss

Neun Monate Südafrika: Für die Meinerzhagenerin Leonie Ryss und ihre Freundin Annika Scheffler aus Kierspe sollte im Oktober ein Traum in Erfüllung gehen. Seitdem helfen sie tatsächlich als Freiwillige in der „Happy Tots Preschool“ in Grassy Park, einem Vorort von Kapstadt bei der Betreuung der Kinder.

Meinerzhagen – Nur ein Detail änderte sich kurz vor Abflug – aus neun Monate wurden 90 Tage. Erst einmal. Zwei Monate nach ihrer Ankunft in Südafrika berichten die beiden von ihren ersten Erfahrungen in Afrika.

„Da es Probleme mit der südafrikanischen Botschaft und den Visum-Anträgen gab, musste die Organisation sich etwas anderes überlegen, damit wir auch dieses Jahr noch fliegen können“, berichtet Leonie Ryss. Damit das gelang, musste man auf die sogenannte Sanchwich-Methode ausweichen. „Das hieß: Wir beantragen nur das Touristenvisum für 90 Tage, verlassen anschließend das Land, fliegen für weitere 90 Tage nach Benin in Westafrika und kommen anschließend noch mal die 90 Tage zurück nach Südafrika.“ Gemeinsam mit zehn weiteren Freiwilligen hätten sich die beiden für diese Methode entschieden, „weil wir alle gerne endlich aus Deutschland ausreisen wollten“, wie Leonie Ryss sagt.

Gastfamilie in Grassy Park

Seit dem 5. Oktober wohnen sie und Annika Scheffler nun gemeinsam in einer Gastfamilie in Grassy Park, nur fünf Fußminuten von ihrer Arbeit entfernt. Die anderen Freiwilligen wurden dem Volunteer Haus zugeteilt, in dem sie wie in einer Wohngemeinschaft leben. Doch damit begann nicht sofort die Arbeit im Kindergarten. Grundlage war ein fünftägiges Pflicht-Seminar, bei dem die Freiwilligen über südafrikanische Geschichte, Sprache, Sitten und noch mehr erfuhren.

Das Zusammenleben mit der Gastfamilie beschreibt Leonie Ryss als harmonisch – allen Glaubenunterschieden zum Trotz. „Unsere Gastfamilie ist eine muslimische, sehr gläubige Familie, die zu sechst in einem sehr gemütlichen Haus mit großem Tor und einem angebauten Apartment für Freiwillige lebt.“ Mittlerweile komme es den Meinerzhagen allerdings so vor, „als wäre diese Familie wie unsere eigene“. Und: „Sie akzeptieren jede Glaubensrichtung, solange wir auch ihre akzeptieren.“ Sehr häufig stünden Ausflüge auf dem Programm, wie ein Picknick am Strand in Seapoint oder eine abendliche Fahrt zu einem „Late-Night-Snack“. Wobei das Essen in der Gastfamilie auch gelobt wird. „Am Anfang mussten wir uns sehr an die Schärfe hier in Südafrika gewöhnen, dennoch gibt es kein besseres Essen als das von unserer Gastmutter.“

Arbeit in der „Happy Tots Preschool“

Im Mittelpunkt der beiden jungen Frauen steht aber natürlich die Arbeit in der „Happy Tots Preschool“. „Wir helfen den Lehrern in dem Kindergarten, wo wir nur können“, sagt Leonie Ryss. Betreut würden Kinder im Alter von zehn Monaten bis sechs Jahren, aufgeteilt in fünf Gruppen mit je einem „Teacher“, wie die Erzieherinnen hier genannt werden. Getrennt seien die Gruppen teilweise nur durch etwa einen Meter hohe Zäune. Während Leonie in einer Grupe mit acht Kindern im Alter von ein bis drei Jahren arbeitetet, betreut Annika 15 Kinder, die drei und vier Jahre alte sind.

Auch ein Ausflug zum Tafelberg gehörte schon zum Programm in Südafrika. © Ryss

Die Tages sind durchgetaktet: „Um 8 Uhr gibt es Porridge, dann wird getanzt, gesungen oder gemalt, anschließend gibt es um 10 Uhr einen Brot-Snack, nach dem die Kinder dann alle raus in das Außengelände spielen gehen. Um Viertel nach 11 werden das Mittagessen vorbereitet und die Betten gemacht. Nach dem Mittagessen um 12 legen die Kinder sich zur Entspannung auf Matten auf dem Boden und sollen schlafen oder sich ausruhen. Währenddessen machen Annika und ich Mittagspause und spielen anschließend mit den Kindern wenn sie wieder wach sind.“ Die Kolleginnen und Kollegen seien hoch motiviert, obwohl Material immer wieder fehle. „Dennoch gibt sich jeder mit dem zufrieden, was er hat und macht das Beste daraus.“

Erziehung auch schon mal mit einem „Klaps“

Gewöhnungsbedürftig sei aus deutscher Sicht aber der Erziehungsstil im Kindergarten. „Wir wussten von Anfang an, dass jede Kultur ihre eigenen Erziehungsvorstellungen hat und wir wussten auch aus Erzählungen von ehemaligen Freiwilligen, dass die Kinder ab und zu mal mit dem ein oder anderen Klaps ermahnt werden. Jetzt haben wir selber die Erfahrung gemacht zu sehen, wie die Erzieher sehr laut mit den Kindern schimpfen, die Kinder öfters grob anfassen oder auch mal der ein oder andere Klaps verteilt wird. Die Eltern wissen das hier aber auch und unterstützen dies meist, da es zu Hause oft nicht anders verläuft.“

Keine allzu große Rolle spiele hier die Sicherheit: Da würden auch schon mal zehn Kinder in einem Auto zum Schwimmunterricht gefahren. Natürlich nicht angeschnallt. „Oft gibt es hier aber einfach keine anderen Möglichkeiten.“

Am „Lions Head“ mit Gastbruder und -schwester sowie einer weiteren Freiwilligen. © Ryss

Ob Job oder Freizeit, in der der Tafelberg oder auch das Kap der guten Hoffnung besucht wurde – die Meinerzhagenerin und die Kiersperin sind sich einig: „Die Zeit bis jetzt ist unbeschreiblich schön und wir können nur jedem empfehlen, mal eine Reise nach Cape Town zu planen. Auf Bildern kann man die Sicht nicht so gut erleben wie in echt.“