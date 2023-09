Freibäder von Pech verfolgt: Schließung wegen Blitzeinschlag

Von: Sarah Lorencic

„Die Situation ist wirklich katastrophal“, heißt es zum Freibad-Personal. Dann kam noch ein Blitzeinschlag hinzu. Jetzt musste es schließen.

Meinerzhagen/Valbert – Die Freibadsaison ist so gut wie beendet. Und reibungslos lief sie in diesem Jahr nicht. Mussten die beiden Bäder zunächst aus personellen Gründen im Juli in ihren Öffnungszeiten eingeschränkt werden, wurde das Meinerzhagener Bad am 1. September geschlossen. Grund hierfür war nach Angaben der Stadt das Wasser, das „einfach zu kalt zum Schwimmen“ sei, wie sie mitteilte. Vom Pech verfolgt beschädigte ein Blitzeinschlag in der Hauptanlage die Heizung, die das Wasser erwärmen soll. Dafür wird das Valberter Freibad bis zum Ende Saison am kommenden Sonntag noch einmal von morgens bis abends geöffnet sein. Möglich war das, weil das Personal aus Meinerzhagen in Valbert eingesetzt wurde.

Thema war das auch im Hauptausschuss vergangene Woche. Raimo Benger brachte in Form einer Anfrage die Kritik aus der Bürgerschaft zu den Öffnungszeiten ein. In Valbert war das Bad mittwochs bis montags jeweils von 12.30 bis 18 Uhr geöffnet, dienstags war Ruhetag. Dass die Kritik vonseiten der Frühschwimmer aus Valbert kam, war der Verwaltung der Stadt im Ausschuss sofort klar und Raimo Benger bestätigte das. Bedacht habe man bei den Öffnungszeiten aber vor allem Familien mit Kindern und Jugendliche, die ab mittags den Tag im Freibad verbringen möchten, erklärte Fachbereichsleiter Frank Markus. Den rund 15 Frühschwimmern habe das Meinerzhagener Bad bis zur Schließung morgens zur Verfügung gestanden. Aber: Es sei nicht der erste Versuch der Frühschwimmer, über die Politik eine Lösung zu finden, sagte Markus und gab zu, dass es „auf ihre Kosten ging“.

„Den Valberter Bürgerinnen und Bürgern stellt sich die Frage, ob die Freibäder nicht im Wechsel geöffnet werden können, wobei natürlich berücksichtigt werden muss, dass das Meinerzhagener Freibad die vierfache Besucherzahl hat. Gleichwohl wäre es doch vielleicht möglich, die Besucherzahl ins Verhältnis zu setzen und auch das Valberter Freibad bei den Öffnungszeiten stärker zu berücksichtigen“, lautet die Anfrage von Raimo Benger, dem die schwierige Personalsituation bekannt ist. So einfach aber ist das Problem offenbar nicht zu lösen. Freibäder, sagte Frank Markus, seien ein „ganz schwieriges Thema“. Und das seit Jahren. Den Fachkräftemangel merke man auch in diesem Bereich. Bedenken müsse man zudem, dass die Arbeitszeiten sich auch auf das Wochenende und in die Abendstunden ausdehnten, was den Job nicht attraktiver mache. Zwei Stunden vor Öffnung des Bades gebe es schon viel zu tun und auch wenn alle Badegäste raus sind, gehe die Arbeit noch weiter. „Die Situation ist wirklich katastrophal“, sagte Frank Markus deutlich. Sowohl Rettungsschwimmer als auch Bäderpersonal seien schwer bis gar nicht zu finden.

Ende Juni/Anfang Juli seien dann mehrere Mitarbeiter ausgefallen, was zu den neuen Öffnungszeiten geführt habe. Perspektivisch vermeiden wollte man, ein Bad komplett zu schließen. Das ließ sich durch den Blitzeinschlag allerdings nicht mehr vermeiden. Das Wasser hätte eine Temperatur von 17 Grad gehabt, sagt Markus im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Ersatzteil lässt noch auf sich warten, und für zwei, drei Tage wieder zu öffnen, hätte sich dann auch nicht mehr gelohnt. Stattdessen sah man die Chance, den „Valbertern etwas zurückzugeben“, erklärt der Fachbereichsleiter. Sie seien es immerhin gewesen, die zurückstecken mussten.

Wie die Situation in der kommenden Saison aussieht, wird sich zeigen. Eine Auszubildende hat die Stadt in diesem Jahr gewinnen können – sie wird Fachangestellte für Bäderbetriebe, löst aber nicht das Personalproblem. Die Stadt sucht weiter und hat dabei viel Konkurrenz. Und: Bäder, die von Stadtwerken betrieben werden, zahlen besser, was auch ein Kriterium bei den vorhandenen Fachkräften bei der Wahl sein könnte, erklärte Frank Markus im Hauptausschuss.

Neu ist die Freibad-Problematik nicht, wie Benger selber anmerkte. Seit 24 Jahren sei er jetzt im Rat, und 24 Mal seien die Freibäder Thema gewesen – er appellierte daher an die Verwaltung, Lösungen zu finden. Für dieses Jahr ist das Thema auf jeden Fall durch. Am Sonntag, 17. September, ist der letzte Tag der Saison.