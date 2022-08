Zu kurze Grünphase an Umgehungsstraße?

Von: Simone Benninghaus

Die Grünphase einer Fußgängerampel am Fumberg war Thema im Ausschuss. © Benninghaus, Simone

Die Schulzeit hat wieder begonnen – und damit sind auch wieder viele junge Verkehrsteilnehmer unterwegs. Autofahrer sollten daher bekanntlich besonders achtsam sein. Doch damit Schülerinnen und Schüler ihre Schulen sicher erreichen können, komme es auch auf die „Bedingungen“ an, wie CDU-Ratsherr Udo Kritschker in der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses anhand eines Beispiels deutlich machte.

Meinerzhagen – Konkret ging es um die Fußgängerampel an der Südumgehung (Fumberg), die Kinder, die im Gebiet am Fumberg wohnen, passieren müssen, wenn sie die Grundschule Auf der Wahr erreichen möchten. Die Ampel springe recht schnell wieder auf „Rot“, merkte Kritschker an und fragte, ob das geprüft werden könne.

Generell seien Fußgängerampeln so geschaltet, dass Fußgänger, nachdem die Ampel auf Grün geschaltet habe, bis zur Mitte der Fahrbahn kommen, bis die Fußgänger-Ampel wieder auf Rot schalte. Das teilte Ursula Erkens als Sprecherin des Märkischen Kreises auf Anfrage mit. Für die Schaltung von Ampeln ist die Straßenverkehrsbehörde zuständig.

Fußgänger haben genug Zeit

„Es bei der Ampelschaltung gewährleistet, dass die Fußgänger genug Zeit haben, in Ruhe sicher die andere Straßenseite erreichen, bis die Ampel für die Fahrzeuge auf Grün wechselt“, so Erkens weiter. Die Intervalle seien folglich gar nicht darauf ausgelegt, die ganze Straße bei Grün hinter sich zu bringen.



Für die Dauer der Grün-Phasen einer Ampel spielten im Übrigen mehrere Faktoren eine Rolle. Es zähle zum einen das Fußgängeraufkommen und es komme darauf an, wer die Straße überwiegend überquert, sind es etwa Schulkinder, Erwachsene oder Senioren. Auch die Fahrbahngröße werde bei der Festlegung der Ampelschaltung mit einbezogen.



Sollte bei einer Ampelschaltung der Eindruck entstehen, dass die Zeit für Fußgänger zu kurz sei, habe generell die Stadtverwaltung die Möglichkeit, sich mit konkreten Daten und Messwerten an die Straßenverkehrsbehörde wenden. Auf dieser Grundlage könne die Behörde die Ampelschaltung überprüfen. Für die Umsetzung wäre dann der Landesbetrieb Straßen. NRW zuständig.