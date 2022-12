Zigarettendiebstahl endet im Lüdenscheider Süden

Von: Frank Zacharias

Vier Männer ließen aus dem Aldi-Markt in Meinerzhagen Zigaretten mitgehen. Es war offenbar nicht ihr erster Diebstahl dieser Art. © David Ebener

Schon mehrfach waren die Männer zuvor wegen sogenannter Bandendiebstähle aufgefallen - jetzt schlugen sie in Meinerzhagen aber erneut zu. Weit kamen sie mit ihrer Beute aber nicht.

Meinerzhagen/Lüdenscheid - Eine erfolgreiche Fahndung führte vier Tatverdächtige erstmal hinter Gitter: Die Männer sollen nach Polizeiangaben am Montag aus dem Aldi an der Lindenstraße in Meinerzhagen Zigaretten geklaut haben und dann mit einem Opel davongefahren sein. Angestellte des Discounters hatten daraufhin die Polizei verständigt.

Wenig später bemerkten Polizeibeamte das Fahrzeug an der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden Polizisten Zigaretten und weiteres Diebesgut, darunter Bekleidung und Lebensmittel.

„Die Überprüfung der Tatverdächtigen ergab, dass die georgisch-stämmigen Personen aus Bonn schon häufiger wegen Bandendiebstählen aufgefallen waren“, heißt es im Polizeibericht. Die Männer wurden festgenommen, die Beute sichergestellt. Nun wird erneut gegen sie wegen Bandendiebstahls ermittelt.