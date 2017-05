Umbau im Langemann-Haus

Meinerzhagen - Das Wilhelm-Langemann-Haus an der Mühlenbergstraße wird umgebaut.

Der Träger, das Pertheswerk, investiert eine siebenstellige Summe, um ein Ziel zu erreichen: Bisher betrug der Anteil an Einzelzimmern in der Senioreneinrichtung 60 Prozent, künftig soll er auf 80 Prozent aufgestockt werden. Das sogenannte Wohn- und Teilhabegesetz – früher Heimgesetz – gibt dieses Ziel vor.

Bereits am heutigen Freitag geht es los, dann werden die ersten Staubwände gesetzt. In den folgenden Monaten entstehen dort, wo es bislang 68 Einzel- und 42 Doppelzimmer gab, 91 Einzelzimmer und 22 Doppelzimmer – alle verfügen künftig über ein eigenes Badezimmer. Monika Besner, Leiterin des Langemann-Hauses, hat in den vergangenen Tagen viel Verständnis für die große Umbaumaßnahme erfahren, die natürlich auch eine gewisse Lärmbeeinträchtigung mit sich bringen wird. „Und das bei Bewohnern, Mitarbeitern und auch Angehörigen. Denn alle wissen, dass es nachher schöner wird“, berichtet sie. Natürlich werde Vorsorge getragen, um die Bewohner zu schützen. „Wir haben ganze Flure leer geräumt und auch unsere Belegung zahlenmäßig angepasst“, berichtet Monika Besner. Die Angebote des Hauses würden natürlich uneingeschränkt weiter aufrecht erhalten, versichert die Chefin des Hauses.

Zwar ist der Wunsch des Gesetzgebers nach mehr Einzelzimmern nachvollziehbar, doch nach den Erfahrungen von Monika Besner ist es wichtig, dass auch künftig weiter Doppelzimmer angeboten werden: „Das ist für einige die bessere Lösung. Besonders für in Partnerschaft lebende Menschen oder all jene, die schlecht allein sein können.“

Drei Bauphasen sind im Langemann-Haus eingeplant, die erste beginnt am Montag. „Vorher haben wir natürlich die notwendigen Umzüge der Bewohner durchgeführt – es wird schließlich große Eingriffe am Gebäude geben“, erläutert Monika Besner.

Abgestimmt wurde die gesamte Maßnahme vonseiten der Perthes-Stiftung mit dem Märkischen Kreis als Heimaufsicht und dem Landschaftsverband. „Es gab eine wirklich kooperative Zusammenarbeit“, freut man sich im Langemann-Haus über die reibungslos verlaufene Planungsphase, die allein etwa zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Wenn alles optimal läuft, soll der Umbau im Juli 2018 erledigt sein – etwa 54 Jahre, nachdem die Einrichtung an der Mühlenbergstraße eingeweiht wurde. Und eines ist Monika Besner auch noch wichtig: „Entsprechend dem Platzangebot werden wir natürlich auch während der Umbauphase weitere Menschen aufnehmen können.“