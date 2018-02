Es gibt Zeugnisse: "Kinder wissen, was auf sie zukommt"

Meinerzhagen - Die meisten Schüler in Nordrhein-Westfalen erhalten heute ihre Halbjahreszeugnisse. Gerade für Viertklässler sind sie ein wichtiger Gradmesser für die Wahl der weiterführenden Schule. Nervös machen die wichtigen Zeugnisse die meisten Kinder aber nicht.

Dass am nächsten Tag die Zeugnisse ausgegeben werden, merkt man der Klasse 4a der Schule Auf der Wahr nicht an. Auf dem Flur vor der Klasse ist es laut, die Kinder quasseln wild durcheinander, lachen, spielen, raufen. Nervosität wegen der Halbjahreszeugnisse, die ja auch für die weiterführende Schule wichtig sind? „Ja, auf jeden Fall“, antworten mehrere Kinder. „Ich bin ein bisschen nervös, weil es sein kann, dass wir auch zurückgestuft werden“, meint ein Mädchen. Viele Viertklässler machen sich dagegen keine Sorgen wegen der Zeugnisse. „Ich bin nie nervös, weil ich nur gute Noten bekomme“, sagt ein Junge. „Ich freue mich besonders auf die Note in Sport“, meint ein Klassenkamerad, und eine Mitschülerin ist ebenfalls ganz entspannt: „Ich hab überall eine Zwei.“

An der Schule Auf der Wahr sind die Schulempfehlungen für die Viertklässler bereits ausgesprochen, die Kinder wüssten also, was mit den Zeugnissen auf sie zukommt, sagt Rektorin Christiane Stieper. „Es kann dann mal in Kunst statt einer Zwei eine Drei da stehen, aber große Überraschungen gibt es nicht.“ In Deutsch, Mathe, Sachkunde und Englisch werden mit den Kindern Lernentwicklungsgespräche geführt. „Die Kinder wissen so, wo sie stehen und geben auch eine Selbsteinschätzung ab“, sagt die Schulleiterin. Das mache die Sache transparenter.

Halbjahreszeugnisse gibt es an der Grundschule Auf der Wahr für die dritten und vierten Schuljahre, die unteren Jahrgänge bekommen ein Zeugnis am Ende des Jahres, die Zweitklässler nach einem Beschluss der Schulkonferenz bereits mit Noten. Der Übergang zwischen Berichtszeugnissen und Noten, die beide ihre Vor- und Nachteile hätten, sei spürbar. „Meine Erfahrung ist, dass die Kinder sich erst Noten auf dem Zeugnis wünschen, weil sie wissen wollen, was sie können, aber sie können vorher nicht beurteilen, wie sich das anfühlt.“

Um die Kinder allmählich an die Benotung heranzuführen, werden an der Grundschule zunächst unterschiedliche Smilies verteilt. „Aber Noten tun dann irgendwann auch weh“, sagt Stieper. Angst vor Zeugnissen gebe es eher nicht, wohl aber vor einzelnen Arbeiten, sagt die Schulleiterin. In Einzelgesprächen mit den Schülern suche man dann nach Wegen, wie sie sich verbessern könnten.

Dabei kann auch die Schulpsychologische Beratungsstelle der Awo hinzugezogen werden. Ausgangspunkt sei häufig, dass Eltern oder Lehrern eine Verhaltensänderung des Kindes auffalle, dass es sich zum Beispiel nicht in die Klasse traue oder schlecht schlafe, sagt Schulpsychologe Roy Gatzemeier. Neben der Frage, wie man die Lernsituation selbst verbessern könne, sei auch der Umgang mit Noten im Elternhaus wichtig. „Es ist nicht gut, wenn Kinder mit einer schlechten Note nach Hause kommen und es gibt gleich Riesenärger“, sagt er. Das wäre fatal, weil sich die Kinder dann nicht mehr trauten, ihren Eltern etwas zu sagen, und ihre Noten stattdessen versteckten.

Häufig setzten sich Kinder auch selbst unter Druck, um einen bestimmten Notenschnitt zu erreichen. Misserfolge würden extrem negativ wahrgenommen. „Die Kinder haben das Gefühl, sie haben versagt“, sagt Gatzemeier. Er versuche dann mit den Kindern zu trainieren, sich positivere hilfreiche Gedanken zu machen, zum Beispiel dass man von einer schlechten Note nicht durchfalle. Gute Leistungen sollten von den Eltern aber positiv bestärkt werden. „Man sollte aber nicht das Endprodukt, sondern den Weg dorthin belohnen, also das viele Lernen in den Tagen vor einer Arbeit“, sagt Gatzemeier. Und selbst wenn sich das nicht sofort auszahle, komme die gute Note vielleicht noch nach.