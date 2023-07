Grundstein für luxuriöse Seniorenresidenz gelegt

Von: Sarah Lorencic

Zeitkapsel versenkt: Volkmar Rüsche durfte die Kapsel, die Kleingeld, Baupläne, eine Tageszeitung und zwei symbolische Playmobilfiguren enthält, versenken. Mit eingemauert haben Qualitätsmanager von Curavie, Günter Schmitt (Mitte), und auch Kevin Lleshi, Projektleiter von Cureus (rechts). © lorencic

Bei der Grundsteinverlegung der Seniorenresidenz wurde eine Zeitkapsel versenkt, die einen besonderen Inhalt hatte.

Meinerzhagen – Es war der Termin zur Grundsteinverlegung, dabei ist man mit den Bauarbeiten für die Seniorenresidenz Meinerzhagen von Bauherr Cureus und Betreiber Curavie schon weit vorangeschritten, wie die Gäste feststellten. Nicht nur ein Teil der Bodenplatte ist schon fertig, auch Wände ragen zum Teil bereits in die Höhe.

Zum Festakt mit feierlicher Versenkung einer Zeitkapsel kamen Vertreter aus Stadtverwaltung, Lokalpolitik und von Seiten des Betreibers und Bauherrn. Kevin Lleshi begrüßte als zuständiger Projektleiter alle Anwesenden, erläuterte den Fortschritt der Bauarbeiten und den weiteren Ablauf. Zum Ende des Jahres wolle man demnach mit dem Rohbau fertig sein, ein Dach auf dem Gebäude haben und dann mit dem Innenausbau beginnen. Für Ende Sommer 2024 ist die Fertigstellung geplant.

Brigitta Joraschkewitz wird die Curavie Seniorenresidenz leiten. © Lorencic, Sarah

Die Residenz wird über 80 stationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern mit eigenem Bad verfügen. Frisch gekocht werde in zwei Küchen, die auf jeder Etage sind und auch die Wäsche wird im Haus selbst gewaschen. Wie sehr man sich über den neuen Standort freue, führte auch Günter Schmitt, zuständig für das Qualitätsmanagement Pflege bei den Curavie Seniorenresidenzen, aus. Die Einrichtung werde ein „offenes Haus“, wie er erklärte. Für Veranstaltungen, Austausch und lebhafte Miteinander. 60 Arbeitsplätze werden entstehen, wovon ein Großteil aus Pflegekräften bestehen wird.

Diese zu finden ist mit Blick auf den Pflegekräftemangel eine der nächsten Aufgaben, die bewältigt werden muss – und wird, wie man beim Betreiber optimistisch ist. Unterstützen sollen bei der Akquise auch sechs hauseigene Wohnungen in der unteren Etage, die nur für Mitarbeiter vorgesehen sind. Leiharbeit habe man noch nie in Anspruch nehmen müssen, aber mitunter müssen Pflegekräfte ihren Wohnort wechseln, wobei Curavie unterstützen möchte, wie Günter Schmitt erklärt und sich auf den weiteren Mangel, nämlich an Wohnraum, bezieht. Die erste Mitarbeiterin war bereits vor Ort und ließ sich die Grundsteinverlegung nicht entgehen: Brigitta Joraschkewitz wird die Einrichtung zukünftig leiten und freut sich auf die schöne und spannende Aufgabe.

„Ein guter Tag für Meinerzhagen“: Viele gute Wünsche formulierte Volkmar Rüsche als stellvertretender Bürgermeister für die Zukunft der Seniorenresidenz. © Lorencic, Sarah

Wenn im kommenden Jahr die Seniorenresidenz steht und alle Mitarbeiter gefunden sind, geht es an die eigentliche Aufgabe, die sich Curavie zum Ziel gesetzt hat: „Aus Mauern ein Zuhause und aus Mitarbeitern ein Team“ machen. Das sei nicht immer leicht, aber gelinge, wenn man den Menschen, den Bewohner und den Mitarbeiter, ernste nehme und schätzt, wie Günter Schmitt sagte und damit Brigitta Joraschkewitz „aus dem Herzen“ spreche.

Für den stellvertretenden Bürgermeister Volkmar Rüsche war dieser Tag ein besonderer für die Stadt Meinerzhagen. Dass der Fläche, wo ehemals das Schullandheim Lyck stand nun wieder eine sinnvolle Nutzung zu Teil wird, sieht er positiv und auch über 60 Arbeitsplätze freue man sich sehr. Der demografische Wandel mache auch vor Meinerzhagen nicht Halt und die Seniorenresidenz Meinerzhagen werde pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit geben, „in ihrer Heimat, ihrer Stadt“ zu wohnen und zu leben. Volkmar Rüsche versprach seitens der Stadt weitere Unterstützung in Rahmen der Möglichkeiten, zudem habe man in der Politik und Verwaltung für etwaige Sorgen immer ein offenes Ohr. „Heute ist ein guter Tag“, sagte er. Für Betreiber und Bauherrn und für die Stadt Meinerzhagen und ihre Bürgerinnen und Bürger. Volkmar Rüsche versenkte die Zeitkapsel, in der neben Bauplänen, einer Tageszeitung und Kleingeld auch zwei Playmobilfiguren waren: eine Pflegekraft und ein Skispringer, der die Lage unmittelbar an der Sprungschanze verdeutlicht, aber auch symbolisch für Meinerzhagen steht.