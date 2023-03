Zecken schon wieder aktiv: Tierärztin gibt Tipps

Der milde Winter hat dafür gesorgt, dass Zecken bereits jetzt wieder aktiv sind. Doch es gibt Möglichkeiten, sich und sein Haustier zu schützen. © Patrick Pleul

Der milde Winter hat dafür gesorgt, dass die Zecken bereits jetzt wieder aktiv sind. Die Meinerzhagener Tierärztin Dr. Viktoria Alberts verrät, wie man sich und seine Haustiere vor den kleinen Blutsaugern schützen kann.

Meinerzhagen – Milde Temperaturen, unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen und wenig Schnee: optimale Lebensbedingungen für eine Zecke. Der deutlich zu warme und trockene Winter hat dazu beigetragen, dass die kleinen Blutsauger schon jetzt wieder aktiv sind: Bei einer Zählung durch Meteorologen des Wetterservice Donnerwetter.de entdeckten die Experten vor Kurzem innerhalb von 15 Minuten gleich fünf Zecken. „Für diese frühe Zeit des Jahres eine extrem hohe Zahl”, sagte Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de.

Zwar sei die Gefahr eines Zeckenstichs im Sommer immer noch höher als im Winter, aber: Viele Menschen rechnen in den Wintermonaten einfach nicht mit ihnen. Was viele nicht wissen: „Zecken beißen nicht, sie stechen”, macht Tierärztin Dr. Viktoria Alberts deutlich. Dazu benutzen sie zunächst ihr scherenartiges Mundwerkzeug, um die Haut des so genannten Wirtes aufzureißen, anschließend saugen sie mit dem Stechrüssel das Blut heraus.

Alberts ist Tierärztin in Meinerzhagen und hat mit vielen Haustierbesitzern zu tun, die ihre Tiere vor den Parasiten schützen möchten. Sie stammt aus einer Tierarztfamilie und übernahm 1993 die Praxis ihres Vaters. Zur Entwicklung, dass die Blutsauger immer früher aktiv werden, sagt sie: „Zecken gibt es immer. Die gehören zur Natur. Wir leben in einer Zeit, in der vieles problematischer dargestellt wird, als es eigentlich ist.”

Als Überträger von Vektorkrankheiten seien Zecken aber dennoch eine ernst zu nehmende Sache, erzählt sie. In kalten Wintern wäre die Überlebensrate von Zecken höher als in nassen Wintern, in denen sie oft von Pilzerkrankungen befallen werden, so die Tierärztin. Bei Kälte verfallen die Zecken in eine Starre und überleben so den Winter. Herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit und liegen die Temperaturen über zehn Grad, dann werden die Parasiten aktiv. Das kann aber oft tödlich für sie enden, da sie meist zuletzt im Herbst Blut gesaugt haben und ihre Energie wegen der fehlenden Starre selten über den Winter reicht.

Mittlerweile beginnt die Zeckensaison schon im Februar, weiß die Tierärztin zu berichten. „Vor 30 Jahren lag da noch Schnee und somit waren die Zecken auch noch nicht aktiv.”

Der beste Schutz vor den Tieren, die Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen können, sei laut Dr. Alberts immer noch die mechanische Entfernung. Dr. Alberts fällt dabei auf: „Viele kümmern sich beim Thema Zeckenschutz mehr um ihren Hund als sich selbst.“ Dabei sei dies beim Menschen durch schützende Kleidung schnell getan. Bei chemischen Zeckenschutzmitteln gelte laut der Tierärztin: „So viel Chemie wie nötig und so wenig wie möglich.”

Bei der großen Auswahl an Präparaten empfiehlt sie die Mittel, die es beim Tierarzt zu kaufen gibt. Diese wurden vom Bundesgesundheitsamt geprüft und haben einen Erforschungs- und Überprüfungsprozess durchlaufen. Von frei verkäuflichen Präparaten könne man das nicht unbedingt behaupten.

Bei jenen für Hunde unterscheidet Dr. Alberts zwischen zwei Arten: die einen, die verhindern, dass eine Zecke überhaupt „andocken“ kann, und die anderen, die eingenommen werden und über das Blut des Hundes in den Körper der Zecke kommen. Bei Ersteren sollten Katzenbesitzer aber äußerst vorsichtig sein, denn: Die Anwendung von für Hunde vorgesehenen Zeckenmitteln kann bei Katzen zum Tod führen, warnt die Tierärztin. Viele der Mittel für Hunde enthalten den Stoff Permethrin, der von Katzen nicht abgebaut werden kann, wenn er in ihren Organismus gelangt. -Liv Schröder