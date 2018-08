Klein und gemein: Zecken 

Meinerzhagen - Zeckensommer 2018? Dr. Viktoria Alberts hat zumindest mehr Zeckenmittel verkauft als sonst. „Das ist ein ernst zu nehmendes Problem“, meint die Veterinärmedizinerin aus Meinerzhagen.

So weit, von einer Explosion der Zeckenpopulation zu reden, geht die Tierärztin allerdings nicht. Und dennoch: Vorsicht ist geboten, vor allem für Mensch und Hund. „Katzen sind bei dieser Problematik außen vor“, berichtet die Volmestädterin.

Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) können durch Zeckenbisse ausgelöst werden, Herrchen und Hund sind gefährdet. „Bei Katzen beschränkt sich die Reaktion nach dem Zeckenbefall höchstens auf lokale Reaktionen der Haut“, weiß Dr. Alberts. Sie warnt in diesem Zusammenhang auch davor, äußerlich anzuwendende Präparate für Hunde an Katzen anzuwenden. „Das kann schlimme Folgen haben, denn die Katzen lecken sich ab und sie können sich durch die Mittel vergiften.“

Dr. Jobst Trappe ist Veterinärmediziner in der Kreisverwaltung. Der Amtstierarzt bezeichnet den Märkischen Kreis nicht als Hochrisikogebiet, was die Übertragung der gefährlichen Krankheiten durch Zecken betrifft. Das ist in einem Bereich südlich der Linie Frankfurt/Main, Erfurt, Leipzig anders. Hier ist die FSME-Gefahr deutlich größer. Was das bedeuten kann, weiß auch Dr. Trappe: Durch Reisen von Herrchen und Hund könnten dort Zecken „aufgesammelt“ und in den Märkischen Kreis importiert werden. Ihre gefährlich Fracht hätten diese Tiere dann quasi im „Gepäck“.

Die Trockenheit der vergangenen Wochen jedenfalls habe wohl negative Auswirkungen auf den heimischen Zeckenbestand gehabt, berichtet der Amtstierarzt. Er empfiehlt Hundehaltern vorbeugende Mittel, mit denen der Vierbeiner geschützt werden könne. Hundertprozentig sei allerdings nie auszuschließen, dass sich eine Zecke festsetze, schränkt Dr. Trappe ein.

Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung befasste sich mit dem Thema Zecken. Die dortigen Experten raten:

- Zecken sind nur wenige Millimeter große Parasiten, die im Gras, im Gebüsch oder im Unterholz lauern, um sich von ihrem Opfer abstreifen zu lassen. Dagegen helfen feste Schuhe, dicht schließende Kleidung an Armen und Beinen und eine Kopfbedeckung. Auf unbekleidete Hautstellen sollte ein Schutzmittel (so genannte Zecken-Repellentien) aufgetragen werden.

- Zecken bevorzugen dünnhäutige, gut durchblutete Körperregionen wie etwa die Leisten- und die Achselgegend oder die Kniekehlen und wandern auf der Haut zu einer geeigneten Stelle. Da der Speichel der Zecken betäubend wirkt, nimmt man den Zeckenbiss zunächst nicht wahr. Deshalb sollte nach Aufenthalten im Grünen der ganze Körper abgesucht werden. Eine Zecke sollte am besten von einem Arzt entfernt werden, damit auf jeden Fall auch der Kopf mit entfernt wird, weil es sonst zu Entzündungen kommen kann.