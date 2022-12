Glatteis-Hotspot Meinerzhagen: Streuwagen umgekippt

Von: Frank Zacharias

a8.jpg © Jens Büttner

Meinerzhagen ist am Montagmorgen ein echter Hotspot in Sachen Glätte. Hier kam es zu gleich mehreren Unfällen.

Meinerzhagen - Besonders folgenreich war dabei der Unfall eines Fahrzeugs, das die Glätte eigentlich verhindern sollte: Um 2.25 Uhr stürzte ein Streuwagen auf der Werkshagener Straße um, der Fahrer wurde dabei verletzt. Die Bergung gestaltet sich dabei schwierig. Noch bis in den Morgen konnte der Streuwagen nicht wieder aufgerichtet werden.

Weitere Unfälle auf Meinerzhagener Stadtgebiet ereigneten sich außerdem um 4.40 Uhr auf der Kirchstraße (Sachschaden etwa 800 Euro) sowie gegen 5.50 Uhr in einer Firmeneinfahrt Am Rottland, wo ein Auto gegen einen anderen Pkw rutschte. Der erste erkennbare Schaden liegt hier bei 15.000 Euro. Gegen 6 Uhr, 6.20 und 6.30 Uhr gab es weitere witterungsbedingte Unfälle am Eisenweg (Schaden schätzungsweise 8000 Euro), in der Butmicke (Schaden: ca. 1000 Euro) und am Krummicker Weg (Schaden noch nicht bekannt).

Aktuell ist die Feuerwehr zu einem weiteren Unfall auf der A45 kurz vor der Talbrücke Beustenbach in Fahrtrichtung Drolshagen ausgerückt, der aber nach ersten Erkenntnissen nichts mit der Glätte zu tun hat.

Auch die Auslieferung der Meinerzhagener Zeitung ist aufgrund der Glätte in weiten Teilen Meinerzhagens und Kierspe noch nicht möglich gewesen. Die Zustellung erfolgt heute (19. Dezember) zu einem späteren Zeitpunkt. In einigen Fällen kann es auch passieren, dass die Zeitung erst morgen geliefert wird. Nachlieferungen werden heute ebenfalls nicht gefahren.

