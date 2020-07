18 Raser verlieren ihren Führerschein

Meinerzhagen - Damit hatte wahrscheinlich auch die Polizei nicht gerechnet, als sie am Mittwoch ihren Radarwagen auf der Landstraße 539 in Höhe Willertshagen postierte.

Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Fahrverboten kommt auf Fahrzeugführer zu, die am Mittwoch auf der Landstraße 539 durch eine Messstelle der Polizei rasten (Ortslage Willertshagen). Insgesamt 2959 Fahrzeuge passierten den Messbereich in der Zeit von 13.45 bis 19.45 Uhr. Sage und schreibe wurden 541 Verwarnungsgelder fällig sowie 60 Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben. Der schnellste Fahrer war mit seinem in Wuppertal zugelassenen Krad mit 137 Kilometern pro Stunde im Tempo-60-Bereich unterwegs und ist geblitzt worden. Insgesamt werden 18 Fahrzeugführer wohl ihren Führerschein abgeben müssen.