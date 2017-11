Dritte "Auflage" der Wunschbaum-Aktion  

Meinerzhagen - „Gänsehaut-Momente.“ Daniela Radau und Anja Heyden müssen nicht lange überlegen, was ihnen die Wunschbaum-Aktion bedeutet. „Kinder zu Weihnachten glücklich machen“, so lautet ihr Ziel.

Und in diesem Jahr soll das bereits zum dritten Mal hintereinander gelingen. Dafür sind die beiden engagierten Frauen aus Meinerzhagen auf Mithilfe angewiesen.Die Idee ist einfach: Beschenkt werden sollen Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren. Sie oder ihre Eltern können sich ab Mittwoch, 29. November, einen Teilnahme- Coupon im Sozialen Bürgerzentrum „Mittendrin“ am Prumbomweg abholen. Gedacht ist die Aktion für den jüngsten Nachwuchs aus Familien, die kaum Geld für Weihnachtsgeschenke zur Verfügung haben. Auszufüllen sind die Felder Name, Alter und Geschlecht – und natürlich ist der Weihnachtswunsch zu vermerken. Der darf einen Wert von bis zu 20 Euro haben.

Und was war beim Meinerzhagener „Wunschbaum-Nachwuchs“ bisher besonders begehrt? Da unterscheiden Daniela Radau und Anja Heyden nach Mädchen und Jungen. „Die Mädels lieben Barbie-Puppen. Bei den Jungs waren der Drache Ohnezahn und Autos sehr gefragt“, erinnern sie sich an die vergangenen beiden Jahre. Gleich zum Auftakt im Jahr 2015 hatten die Organisatorinnen übrigens ein Erlebnis, das ihnen besonders unter die Haut ging: „Ein Junge hatte sich ein Fahrrad gewünscht.“ Das hätte das 20-Euro-Budget natürlich deutlich überschritten. Nach dem Motto „Unmögliches wird sofort erledigt“ schaltete sich damals der Arbeitskreis Flüchtlinge ein. Dort werden bekanntlich Fahrräder repariert und an die Hilfesuchenden ausgegeben. Eines davon wurde dem Wunschbaum-Team übergeben – im wahrsten Wortsinn eine schöne Bescherung. „Das Kind hat sich total gefreut – und wir waren glücklich“, erinnert sich Daniela Radau, Initiatorin der Wunschbaum-Aktion in Meinerzhagen.

Natürlich benötigen sie und ihr ganzes Helferteam Unterstützung aus der Bevölkerung, um Kinder glücklich zu machen. Die gab es auch in diesem Jahr vom Unternehmen BK Media+Print, das die Coupons kostenlos hergestellt hat. Die ausgefüllten Karten müssen von den Kindern oder deren Eltern nun bis Freitag, 8. Dezember, im „Mittendrin“ abgegeben werden. Spender können sich dort dann ab dem 11. Dezember einen Wunschzettel abholen, das Geschenk besorgen und bis zum 19. Dezember im Sozialen Bürgerzentrum unter den Weihnachtsbaum legen. Dafür suchen die Organisatorinnen übrigens noch einen Spender. Auch Geld ist übrigens willkommen, das für den Nachkauf fehlender Geschenke bestimmt ist. Bescherung ist am 20. und 21. Dezember im Mittendrin. In diesem Jahr rechnen Radau und Heyden übrigens damit, dass der nächste Rekord geknackt wird. 2015 konnten 50 Kinder beschenkt werden, im Jahr darauf schon 64. „Es werden immer mehr“, freuen sich die beiden Frauen.

Wer die Wunschbaum-Aktion unterstützen möchte, kann sich zu den Öffnungszeiten des „Mittendrin“ bei den Mitarbeitern des Sozialen Bürgerzentrums am Prumbomweg melden. Dass die Aktion wieder anonym „funktioniert“, versteht sich fast von selbst. Auf dem Geschenk muss lediglich ein Coupon-Abschnitt befestigt werden, der mit dem Kinderwunsch versehen ist.