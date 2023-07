Firma im MK bietet Sport am Arbeitsplatz an

Von: Frank Zacharias

„Mobility and stretch“ nennt Personal Trainer Diton Mala das 15-minütige Kurzprogramm, das er wöchentlich in der Kantine von Technotrans anbietet. 150 Mitarbeiter nehmen daran teil. © F. Zacharias

Schwitzen für die Gesundheit - und das am Arbeitsplatz. Immer mehr Unternehmen schwören auf dieses Konzept. So auch die Firma Technotrans in Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Der Schweiß tropft auf den Boden, das Atmen wird lauter, zwischendurch ist angestrengtes Stöhnen zu hören, kombiniert mit einem leisen „Ich kann nicht mehr“ – und das alles mitten in einem Büro der Firma Technotrans in Scherl. Nein, hier quält der Chef nicht etwa seine Mitarbeiter, hier geschieht die „Quälerei“ ganz freiwillig. Und soll im besten Fall zur Gesunderhaltung der Belegschaft beitragen, wie Geschäftsführer Nicolai Küls erklärt.

Seit Januar bietet das Unternehmen, einst bekannt als GWK, seinen 400 Mitarbeitern immer mittwochs ein Bewegungsprogramm an, das sich in zwei Bereiche gliedert. Zum einen gibt es 15-minütige Kurzprogramme, bei denen es vor allem um das Stretching aller Körper-Abschnitte und eine kurze Entspannung geht. „150 Mitarbeiter machen da schon mit“, freut sich Küls über die Resonanz auf das Angebot, das für die Arbeitnehmer natürlich keinerlei Einbuße hinsichtlich der Arbeitszeit mit sich bringen soll. „Wir schenken den Angestellten diese Zeit“, betont Küls. An den obligatorischen Pausen ändert auch eine Teilnahme am Fitnessprogramm nichts.

Power-Workout: Das zusätzliche Angebot richtet sich an alle, die ihrem Körper mehr abverlangen wollen – und dauert eine ganze Stunde. © Zacharias, Frank

Und das gilt ebenso für das einstündige Workout, für das sich aber längst nicht so viele Mitarbeiter angemeldet haben wie für das Kurzprogramm – was auch an manch einem inneren Schweinehund liegen könnte, der hier besonders motiviert werden muss. Denn: Das Einstunden-Programm hat es in sich. Im Minutentakt wechseln sich die Übungen ab, Liegestütz, Sideplanks, Skippings. Der Schweiß tropft, das Japsen wird immer lauter. Und mittendrin: Diton Mala.

Der Personal Trainer aus Attendorn kommt seit Anfang des Jahres einmal wöchentlich nach Scherl, um alle Mitarbeiter, die wollen, zu coachen – und wenn nötig, auch anzubrüllen. „3 – 2 – 1, Position wechseln! Ellbogen nach hinten ziehen!“ Wer das Workout bei Diton Mala absolviert, ist am Ende nassgeschwitzt. Und das mitten in der Schicht?

Treibt seine „Schützlinge“ gerne an: Diton Mala sorgt für den Extrakick an Motivation. © Zacharias, Frank

„Muss sein“, sagt einer der Teilnehmer, der sich sogar eine zweite Wocheneinheit unter Malas Anleitung wünschen würde. Aus Arbeitgebersicht lobenswert, aber dann wohl doch kaum umsetzbar. Nicolai Küls freut so ein Wunsch trotzdem: „Wenn man sieht, dass wir durch dieses Angebot die Leute dazu motivieren, auch privat zuhause weiterzumachen, ist das doch schon etwas wert.“ Zumal am Ende nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen profitieren könnte. „Der Krankenstand ist seit Januar rückläufig“, sagt Küls, ohne dies aber zu sehr mit dem Fitnessprogramm in Verbindung bringen zu wollen. „Natürlich kann da auch die Witterung eine Rolle spielen.“ Aber doch besteht die Hoffnung, dass durch eine stärkere Rumpfmuskulatur oder auch aktive Entspannungstechniken während der Arbeitszeit die Belastung und Anspannung jedes Einzelnen reduziert wird.

Sit-ups für die Bauchmuskeln. © Zacharias, Frank

Umso mehr würde sich auch der Geschäftsführer freuen, wenn noch mehr Mitarbeiter mitmachen würden. „150 Teilnehmer ist erst mal eine gute Zahl“, sagt Nicolai Küls, „aber das heißt auch, dass 250 noch nicht mitmachen.“ Der Einstieg sei aber auch für diese Mitarbeiter noch jederzeit möglich, wie der Geschäftsführer betont.